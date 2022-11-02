¿Cuánto tiempo puede estar enterrado un cuerpo en un panteón en CDMX?

Este 1 y 2 de noviembre, Día de Muertos, muchas familias acuden a los panteones civiles, durante un recorrido realizado por algunas criptas de cementerios de la Ciudad de México (CDMX) se pudieron observar flores y lápidas recién aseadas, pero también otras están descuidadas, por ello las autoridades regularon cuánto tiempo puede estar en un panteón.

El índice de abandono y agotamiento de fosas disponibles para inhumar en la CDMX llevó a que las autoridades dieran un permiso para usar las fosas por algunos años.

¿Cuántos años son para exhumar un cuerpo de un panteón en CDMX?

"Se dan por un uso de siete años, prorrogables a otros dos términos, es decir, ya son 21 años, y a partir de ahí tiene que estar retirando los restos de sus familiares o en su caso incinerarlos o cremarlos o en su caso colocarlos, que en general es retirar los restos y nuevamente con la persona que vayan a inhumar ahí los colocan”, informó Guillermo Cruces Portuguez, director de Estudios Legislativos y Trámites de Consejería Jurídica de la capital.

¿Qué dice la ley sobre el uso de panteón en CDMX?



De acuerdo con el nuevo reglamento de cementerios, crematorios y servicios funerarios de la CDMX, publicado el 12 de marzo, al cumplirse los siete años de no ser reclamados los restos óseos en los panteones civiles, estos deberán ser cremados y colocados en memoriales ubicados al interior de los cementerios, como en el de san Isidro en Azcapotzalco.

"Este espacio memorial tendrá los nombres, las fechas, de aquellas personas que no hayan sido identificadas, este mismo ordenamiento legal nos dice que estas personas que ya no fueron reconocidas las debemos de cremar, conservar y en este espacio memorial que vamos hacer pues vamos a detallar sus nombres, las fechas en las que estuvieron aquí entre nosotros", indicó.

Los memoriales estarán operando muy pronto en todos cada panteón de CDMX que sea civil y mientras esto sucede en sus criptas son resguardadas las cenizas y la memoria de todos aquellos restos no reclamados.