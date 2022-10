¿Existe aún el derecho de perpetuidad en los panteones de CDMX?

Al recorrer los panteones de la Ciudad de México (CDMX), en algunas lápidas se observan las palabras perpetuo o perpetuidad, pero ¿qué significa el derecho de perpetuidad? ¿aún existe en la capital?

Muchas familias en la CDMX en su momento adquirieron los derechos de las fosas de manera indefinida en panteones públicos.

¿Qué es el derecho de perpetuidad en los panteones?

Las perpetuidades son permisos que se dieron a los particulares para el uso y aprovechamiento de los espacios en los panteones hace más de 40 años, sobre todo en la CDMX.

De acuerdo con expertos el derecho de perpetuidad de los años 60 y 70 se usó hasta que la población creció y por el alto índice de abandono y el agotamiento de fosas disponibles para inhumar los cuerpos, el 24 de diciembre de 1974 las autoridades determinaron que la perpetuidad en los panteones públicos de la CDMX terminaron para siempre.

En #DíaDeMuertos, que no se quieran pasar de vivos



En algunos panteones públicos de la #CDMX se sigue ofreciendo el #DerechoDePerpetuidad; pero ¿se siguen otorgando estos permisos?@laucasillas con la información en @HMeridiano. pic.twitter.com/p4j9lMi4GV — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 28, 2022

Aunque este decreto no afectó a aquellos que ya contaban con su derecho de perpetuidad o título por lo que continúan vigentes para su familia.

“Estos derechos que se otorgan van a fungir, siguen siendo, hay un programa de regularización de Perpetuidad que se lleva a cabo en el Archivo Nacional de Notarías, que es Candelaría, donde acuden los particulares para actualizar la información de su títulos de perpetuidad, en este caso se presentan los familiares, se les dan los requisitos y se les da un nuevo título de perpetuidad que va amparando al anterior que tenían”, informó Guillermo Cruces Portuguez, director de Estudios Legislativos y Trámites de la Consejería Jurídica de la CDMX.

Este decreto sobre los derechos de perpetuidad no aplica para los panteones privados de la CDMX.

¿Cuánto cuesta un derecho de perpetuidad?

En algunas perpetuidades, sus costos van de los 190 mil pesos por la inhumación de dos cuerpos y 700 mil pesos por las fosas para seis cuerpos.

“En el privado es propiedad privada y ellos sí, determinan si en algún momento puede haber la transferencia de esas perpetuidades”, declaró el funcionario de la Consejería Jurídica de la capital del país.

Los interesados en inhumar un cuerpo de un panteón civil tendrán que acudir a las oficinas a verificar si hay disponibilidad.

No existe traspaso de derecho de perpetuidad

En algunas páginas de comercio por internet se oferta el derecho de perpetuidad para hacer un traspaso, pero alertan que esto no es posible, por lo que autoridades alertan que no deben dejarse sorprender.

“Que sepan que no se pueden vender las perpetuidades, si este no es a través de un lazo de la persona que está registrada, no se pueden vender, que no caigan en esa estafa”, concluyó Guillermo Cruces Portuguez.