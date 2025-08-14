Los tentáculos de “El Fresa” en CDMX: Cae célula de La Familia Michoacana que operaba en Iztapalapa

La influencia de La Familia Michoacana, liderada por los hermanos Johnny “El Pez” y José Alfredo “El Fresa” Hurtado Olascoaga, se extiende mucho más allá de la Tierra Caliente. Una muestra de su alcance en la capital del país fue una nueva captura de tres presuntos integrantes de una de sus células criminales, quienes operaban la venta de droga y la extorsión en la alcaldía Iztapalapa.

Los detenidos, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX), formaban parte de la estructura de Yanick Iriarte, alias “El Alemán”, un lugarteniente del cártel que, a pesar de estar preso, podría mantener algunas operaciones de su grupo en la Ciudad de México.

Capturan a 3 de La Familia Michoacana en CDMX:

Resultado de trabajos de investigación de gabinete y campo, agentes de la SSC ubicaron a los tres sospechosos en la colonia Chinampac de Juárez, en Iztapalapa. La detención de Daniel Eduardo ‘N’, “El Orejón”, Julio Arturo ‘N’ y Alejandra ‘N’ se concretó sobre Periférico, cuando los oficiales los observaron manipulando un arma de fuego a bordo de un vehículo negro.

Al realizarles una revisión, les fue asegurado un arsenal destinado a la venta y distribución de narcóticos en la zona. Dentro del vehículo y en una mochila, los oficiales encontraron:



Un arma de fuego corta con seis cartuchos útiles.

105 bolsas de plástico con marihuana.

Dos paquetes a granel con aproximadamente dos kilogramos de la misma hierba.

Una bolsa con una sustancia similar al crystal.

#Iztapalapa | Tres presuntos miembros de un grupo delictivo originario de Michoacán fueron #detenidos: Se dedicaban a venta y distribución de droga y extorsión.



Autoridades aseguraron un arma de fuego corta, más de 100 dosis y paquetes de droga, y un vehículo de lujo. pic.twitter.com/gTgQiQnJ5L — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 14, 2025

El hilo conductor a Michoacán: De “El Alemán” a los hermanos Hurtado Olascoaga

El cruce de información de las autoridades capitalinas reveló la línea de mando de esta célula, demostrando la estructura jerárquica de La Familia Michoacana en la capital.



En la base operativa en Iztapalapa se encontraban “El Orejón” y sus cómplices, encargados de la ejecución de delitos. El jefe de la célula aparentemente es Yanick Iriarte, “El Alemán”, capturado en 2021, y quien presuntamente coordina las actividades desde prisión. “El Alemán”, a su vez, responde directamente a los máximos líderes de La Familia Michoacana: Johnny “El Pez” y José Alfredo “El Fresa” Hurtado Olascoaga.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación para continuar desarticulando la presencia de esta organización criminal en la Ciudad de México.