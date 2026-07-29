Barbero realiza cirugía estética y causa la muerte de una madre de tres hijos en República Dominicana

Un barbero realizó una cirugía estética a una mujer y esta perdió la vida. La familia expresó su indignación y exigió justicia para Rebeca, madre de tres hijos que acudió para realizarse un procedimiento.

Se dio a conocer que el hombre que había trabajado con un cirujano plástico reconocido, pero fue despedido, dijeron las autoridades. La cirugía fue realizada por Emanuel “N”, quien solo era especialista en navajas para afeitar y fue quien realizó el procedimiento que terminó con la vida de la mujer.

Las autoridades también informaron que, antes de la intervención que terminó con la muerte de la joven, en ese mismo establecimiento ya se habían realizado otros dos procedimientos estéticos.

