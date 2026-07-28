Terror en París: Un hombre ataca con dos cuchillos a tres mujeres y es abatido por testigos

Un violento ataque con arma blanca sacudió a las orillas de la Puerta de Clichy en París, Francia, luego de que un sujeto provisto con dos cuchillos de cocina arremetiera directamente contra tres mujeres en plena vía pública. El incidente provocó pánico entre los transeúntes, quienes registraron la secuencia en video e intervinieron de forma coordinada para desarmar y neutralizar al agresor en el suelo.

El ministro del Interior francés, Laurent Núñez, confirmó que las víctimas corresponden a tres mujeres de 19, 24 y 36 años. Dos de ellas sufrieron heridas de gravedad en la zona lumbar y el abdomen, mientras que la tercera presentó lesiones de menor consideración; todas se encuentran fuera de peligro vital recibiendo atención médica.

Los testigos las salvaron

La secuencia de la agresión fue captada en video por Mohamed-Ali Bouhadjar, un joven de 26 años que presenció el momento exacto en que el sujeto apuñalaba a una de las víctimas por la espalda. Al percatarse del peligro, Mohamed-Ali Bouhadjar comenzó a gritar para alertar a la ciudadanía y movilizar a los presentes.

Varios peatones enfrentaron al individuo; uno de ellos le arrojó una maleta para obligarlo a soltar los dos cuchillos de cocina.

Tras ser desarmado, Mohamed-Ali Bouhadjar y otros testigos derribaron al hombre contra el pavimento y lo inmovilizaron.

Un agente de la policía francesa que se encontraba fuera de servicio intervino inmediatamente para asegurar al sospechoso hasta la llegada de las patrullas de apoyo.

El agresor hablaba incoherencias

A pesar de haber mostrado resistencia durante el arresto, el agresor fue reducido mientras profería declaraciones desorientadas. Durante la detención, el sujeto afirmó que actuó bajo mandatos religiosos, declaración que coincide con los testimonios recogidos en el material audiovisual del ataque.

Las autoridades de Francia han abierto una carpeta de investigación por tentativa de homicidio agravado. El ministro Laurent Núñez detalló que el detenido proporcionó una identidad ficticia y se ha mostrado incoherente durante los interrogatorios preliminares. Por su parte, la Fiscalía Nacional Antiterrorista de Francia confirmó que mantiene un seguimiento estricto del caso para evaluar si asume la jurisdicción completa del proceso judicial.