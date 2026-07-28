Censura y desinformación como herramientas del autoritarismo y los tiranos

A lo largo de la historia, el intento de sofocar la verdad ha sido el rasgo distintivo de las administraciones con aspiraciones autoritarias. La censura directa y la manipulación del debate público no son dinámicas fortuitas, sino un recurso calculado para neutralizar la fiscalización ciudadana y limitar el escrutinio sobre el ejercicio del poder.

En su informe global sobre la libertad de prensa, la organización internacional Reporteros Sin Fronteras advirtió sobre el paulatino deterioro de las garantías para ejercer la labor informativa. En dicho mapa global, México se ubica en el puesto 124 de 180 naciones evaluadas, situándose entre los países donde la práctica del periodismo enfrenta mayores riesgos y vulnerabilidades.

El llamado de la ONU y el bloqueo sistemático en la región

Durante su intervención sobre los desafíos del periodismo de investigación, el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Volker Türk, enfatizó el papel crucial de los medios independientes frente al discurso oficial.

“Los periodistas de investigación cuentan la historia detrás de los acontecimientos, grandes y pequeños, revelando abusos de poder, corrupción y otros delitos. Los medios libres e independientes son el mejor antídoto contra la desinformación. Los gobiernos y los líderes tienen el deber de protegerlos”, sostuvo Volker Türk.A pesar de los llamados internacionales, el sofocamiento institucional a la prensa se ha intensificado en varios puntos de América Latina:

Venezuela: Durante la gestión de Nicolás Maduro

Durante la gestión de Nicaragua: Bajo la administración de Daniel Ortega , el régimen endureció los controles sobre la producción audiovisual e informativa mediante la aprobación de la Ley Nacional de Cinemateca, utilizada como herramienta de veto de contenidos.

Bajo la administración de , el régimen endureció los controles sobre la producción audiovisual e informativa mediante la aprobación de la Ley Nacional de Cinemateca, utilizada como herramienta de veto de contenidos. Cuba: La isla se posiciona en el lugar 165 de 180 en el índice global de Reporteros Sin Fronteras, consolidándose como una de las naciones con mayores restricciones al periodismo no oficial.

La contención del poder como pilar democrático

La neutralización de los contrapesos informativos busca impedir que la ciudadanía acceda a datos verificados que cuestionen la narrativa gubernamental. Frente al avance de esquemas de control estatal, analistas y defensores de derechos humanos recuerdan que la esencia de un sistema representativo no reside en la hegemonía de una mayoría sobre las minorías, sino en la existencia de límites claros al ejercicio del gobierno.

Permitir que el poder político actúe como árbitro exclusivo de la verdad anula la función fiscalizadora de la sociedad civil y menoscaba las garantías individuales necesarias para la vida democrática.