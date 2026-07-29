Jay Clayton es confirmado en un nuevo cargo de inteligencia en Estados Unidos; crece el foco sobre casos ligados al narcotráfico

Jay Clayton fue confirmado por el Senado de Estados Unidos para asumir un nuevo e importante cargo dentro del aparato de inteligencia del país, un nombramiento que lo coloca al frente de una de las áreas más estratégicas para su seguridad nacional.

Su designación cobra especial relevancia debido a que anteriormente se desempeñó como fiscal del Distrito Sur de Nueva York, desde donde encabezó investigaciones de alto perfil relacionadas con presuntos delitos de narcotráfico y delincuencia organizada.

Durante su audiencia de confirmación, Jay Clayton advirtió que los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales representan una amenaza para Estados Unidos al nivel de actores como China, Rusia, Irán y grupos terroristas.

Su llegada ocurre en un contexto de creciente cooperación entre agencias estadounidenses en el combate al crimen organizado y de investigaciones que mantiene la atención sobre redes del narcotráfico con presuntos vínculos internacionales.