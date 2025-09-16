Tyler Robinson es acusado formalmente del asesinato de Charlie Kirk; buscarán pena de muerte

Tyler Robinson enfrenta cargos formales de asesinato agravado, dos cargos por obstrucción de la justicia, así como un delito grave por descarga de arma de fuego con lesiones graves, tras ser señalado como el sospechoso de quitarle la vida al activista y escritor Charlie Kirk la semana pasada, durante u evento en una universidad en Estados Unidos.

En conferencia de prensa, Jeff Gray, fiscal del condado de Utah, anunció los cargos formales contra Robinson, quien comparecerá ante el tribunal la tarde de este 16 de septiembre de 2025. Añadió que la dependencia buscará la pena de muerte.

“Tras la conferencia de prensa, presentaré una notificación de intención de solicitar la pena de muerte. No tomo esta decisión a la ligera, y es una decisión que he tomado de forma independiente como fiscal del condado, basándome únicamente en las pruebas disponibles, las circunstancias y la naturaleza del delito”, aseveró Gray.

