¿Cómo es la vida de Chavita con su nueva familia en Jalisco?

Para Rosalía López, los días que ha pasado con Chavita la han hecho dejar de lado los más de 16 años de ausencia, de una separación forzada cuando del hospital le robaron a su pequeño recién nacido; su familia lo ha recibido con mucho amor y él muestra que fue educado “como un niño maravilloso”.

El primer día que llegó a casa, sus hermanos le entregaron una caja con su cobijita de bebé, unos zapatitos que nunca usó y los juguetes que sus padres habían comprado para él.

“Ya luego, luego sus hermanos ‘Chava, tenemos una caja de juguetes desde que mi mamá estaba embarazada todo lo que te compró a ti, nunca nos dejó tocarlos esto era tuyo hasta tiene tu nombre'; sus hermanos le entregaron la caja de juguetes”, recuerda emocionada la mujer.

Rosalía y su esposo Yasir acudieron a las instalaciones de TV Azteca Jalisco para hablar del proceso de adaptación con su hijo, luego de haberlo recuperado.

Azteca Noticias

Chavita recibe el amor acumulado hace 16 años

La madre de Chavita asegura que guardó todo el amor que no pudo darle por 16 años a Chavita y en el primer momento que lo tuvo frente a ella no pudo evitar estrecharlo entre sus brazos.

“Cuando entré y lo vi, me agarré llorando y dije ‘hijo te puedo abrazar’, me dijo ‘sí claro’, cuando me soltó me dijo ‘qué bonita eres’, sentí que me desbaraté.

Sus padres biológicos, su nueva familia, quieren refrendar los buenos valores en su hijo y ayudarle a cumplir sus sueños.

“Quiere ser basquetbolista profesional, él quiere mucho el basquetbol, por ahí le vamos a dar, inmediatamente a buscarle una escuelita que empiece sino se nos hace tarde”, indicó su padre.

Aseguran que Chavita es muy cariñoso y se acopló con sus otros dos hijos; pasó de ser un hijo único a ser el mayor de tres hermanos.

"Él habla mucho de su papá yo le quiero agradecer al señor Salvador los grandes valores, al parecer el niño es lo que me dice, su papá fue el que lo educó a ser como es y le doy las gracias de corazón al señor Salvador créame que formó un niño maravilloso”, dijo la madre de Chavita.