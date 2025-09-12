Capturan a secuestradores de la chef Zahie Téllez en Morelos; incluyendo a un policía y un exfuncionario

Una nueva orden de aprehensión por el delito de secuestro exprés ha sido cumplimentada en Morelos, esta vez en contra de Noé “N”, exdirector de Protección Civil, y Marcos “N”, policía en activo del municipio de Huitzilac. Autoridades confirmaron que ambos están vinculados con el plagio de la chef Zahie Téllez, jueza en MasterChef, un polémico caso en 2024.

Así es la conexión entre el policía y el caso del secuestro de la chef Zahie

Según las investigaciones, al momento del plagio, Noé “N” se desempeñaba como director administrativo de la policía de Huitzilac. Se le acusa de autorizar a Marcos “N”, quien era su subalterno, a utilizar una patrulla oficial para cometer el secuestro. Esta acción no solo demuestra la corrupción dentro de la corporación municipal, sino también el uso de recursos públicos para fines delictivos.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos, Miguel Ángel Urrutia, confirmó la conexión de los detenidos con el caso de la chef y señaló que esta célula criminal está relacionada con otros secuestros en la región. “Esta célula participó en varios de estos secuestros, ahorita en esta administración con intercambio con la fiscalía, sí están relacionadas estas personas directamente en el secuestro de la chef”, afirmó Urrutia.

Se reveló un video que muestra la camioneta de la reconocida chef Zahie Téllez detrás de un coche policial durante su secuestro el 23 de noviembre. Tras recuperar videos, se logró obtener una orden de cateo para la Secretaría de Seguridad de Huitzilac. pic.twitter.com/quyaQZqFOc — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 12, 2024

El funcionario también indicó que la investigación continúa abierta y que se espera la detención de más personas implicadas en el caso. “Falta detener a más personas porque no fue una acción de solamente un grupo”, concluyó. La detención de estos dos sujetos es un paso importante para esclarecer y hacer justicia en el caso del secuestro de la jueza de MasterChef.

Secuestro de la chef Zahie Téllez, así ocurrió

El secuestro de la chef Zahie Téllez ocurrió a finales de noviembre de 2024 en la autopista México-Cuernavaca. Ella y su esposo, el empresario Alberto Escobar, fueron interceptados mientras Téllez se encontraba en una entrevista de radio en vivo.

Durante la transmisión, los productores perdieron el contacto con ella, lo que sirvió como una alerta inmediata. Gracias a un operativo coordinado por las autoridades, en el que participó la Guardia Nacional, la pareja fue localizada y liberada sin haber sufrido lesiones.