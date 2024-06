Corriente de arroyo en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, deja estragos en casas

La corriente del arroyo Penipak, al sur de Tuxtla Gutiérrez, en el estado de Chiapas, comenzó a salirse. Su cauce cambió y buscó salir por una vivienda cercana, sin embargo, por lo menos una decena de casas se han visto afectadas por dos lluvias fuertes, en días recientes, que se han presentado en la ciudad.



“Era tan fuerte la corriente del agua que prácticamente este muro y esta barda no aguantaron la fuerza y entró llevándose todo a su paso. Por poco me arrastra a mí, porque tuve que abrir mi portón porque si no colapsa todo”, cuenta Ricardo León Trujillo, vecino afectado.

#Chiapas | Las fuertes lluvias dejaron afectaciones en Comitán.



De forma preliminar se sabe que al menos 20 viviendas y negocios se inundaron.



Protección civil se encuentra en el lugar ayudando a los afectados.



👉 https://t.co/JHW8ptPrxj pic.twitter.com/I0CqGJG8yo — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 25, 2024

Vecinos acusan que obra dejó enterrado tubo para el cauce del arroyo

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) permitió este asentamiento al ser un arroyo de bajo nivel y poco riesgo. En 15 años las personas no se habían inundado, precisamente porque se realizaron los muros de contención.

Ahora, los habitantes acusan al propietario de un terreno aledaño, en donde desde hace un año se realiza una obra para compactar el suelo y han rellenado el afluente.

"Él empieza a construir y empieza a meter una tubería de 36 pulgadas corrugada, color negra, entonces empieza a meter y empieza a rellenar y deja enterrado el tubo para que ahí siga su cauce el arroyo”, dice Luis Alberto Dántori, representante de vecinos.

Encargado de obra asegura tener permisos necesarios

El encargado de la obra asegura que todo funcionaba bien pero unos troncos taponearon el tubo, además señaló tener todos los permisos para trabajar.

“Ya vino Protección Civil, entró hasta allá visitar, efectivamente está el proyecto y ellos lo aceptaron así, dieron unas recomendaciones”, menciona Óscar Maza, administrador de la obra.

Sin embargo, Protección Civil sentenció que no se otorgó dicho permiso. “De hecho hay un documento que se le mandó al propietario donde se le decía que no puede embovedar, donde se le dijo el estudio que tenía que hacer que se llama de impacto pluvial; la intención es no inundar las partes bajas y no habían cumplido con eso, ya habrá también una situación de sanciones”, señala Eder Mancilla, secretario de Protección Civil de Tuxtla Gutiérrez.

Mientras tanto hay incertidumbre en esa zona de la ciudad, pues el pronóstico es de lluvias fuertes en los próximos días.