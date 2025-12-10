Orgullo Mexicano: Chihuahua es el invitado de honor del Vaticano esta Navidad

El Vaticano ha designado a México como su invitado de honor para la celebración de la Navidad 2025, poniendo los reflectores en el estado de Chihuahua. Esta distinción ha transformado las calles de Roma y el corazón del cristianismo en un escenario con un fuerte acento mexicano.

La presencia de Chihuahua incluye una serie de exposiciones culturales y religiosas que han impresionado a los visitantes. Una peregrina de Chihuahua describió el momento como “un sueño”, destacando el orgullo de representar tanto a su estado como al pueblo mexicano en un evento de talla mundial.

¡México tendrá una celebración especial en el Vaticano!#Chihuahua se ha convertido en el estado invitado de la Navidad, en el corazón de la religión católica, como lo es el Vaticano, ubicado en Roma, #Italia



Las calles de se han convertido en un escenario con acento mexicano y… pic.twitter.com/Dl8RJAAmlL — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 11, 2025

Talento chihuahuense en Roma

Uno de los puntos más emotivos de la celebración es la participación de un coro de 25 niñas indígena s de Chihuahua. Para muchas de ellas, el viaje a Roma es la primera vez que salen de México.

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, señaló que esta presencia busca que el mundo conozca la existencia y el talento de esta población, pero también su realidad. “Queremos que el mundo sepa que tenemos indígenas que son talentosos, pero que también son los más marginados, los más abandonados”, afirmó la gobernadora, buscando hacerlos “vivos en el mundo”.

Exposición mexicana en el Vaticano

La visibilidad de México se extiende a la Plaza de San Pedro . Los visitantes podrán admirar una exposición fotográfica dedicada a Chihuahua, y, lo más significativo, un nacimiento artesanal colocado bajo la Columnata de Bernini.

Este pesebre, creado por artesanos de Chihuahua, es la única representación mexicana entre más de 100 nacimientos provenientes de todo el mundo. La delegación subrayó que es importante “hacernos visibles” y pedir por la fe de la población chihuahuense.

Mexico, con colorida presencia de Chihuahua, fue el país invitado en la muestra tradicional de pesebres en la columnata de Bernini de la Plaza de San Pedro (123 de 46 naciones). Musica, canto, posada. México vivo con su cultura en El Vaticano. pic.twitter.com/XeFRZCSjHU — Alberto Barranco Chavarria (@Alberto19279815) December 8, 2025

Reconocimiento a la cultura y fe de Chihuahua

La histórica participación de Chihuahua en el Vaticano confirma la fuerte presencia de la cultura mexicana en el ámbito global. La combinación de danzas, coros, exposiciones y el nacimiento artesanal ha dejado una impresión duradera en la Santa Sede .

El evento es visto como un triunfo cultural y espiritual, poniendo en el mapa mundial la riqueza y los desafíos de los pueblos originarios de Chihuahua.