VIDEO: Cinco muertos tras desplome de puente colgante en zona turística en China

Un puente colgante usado por turistas en China cayó con varias personas, lo cual dejó un saldo de cinco muertos y más de una veintena de heridos.

El siniestro sucedió el miércoles 6 de agosto de 2025 en la comunidad de Sinkiang, al noroeste del país asiático. Videos compartidos en redes sociales muestran el puente inclinado hacia un lado, después de que los cables que lo sostenían se rompieran.

VIDEO revela puente colgante desplomado en China

Las imágenes captadas después del desplome del puente colgante también revelan que varias personas estaban en el suelo rocoso en medio de un río. La zona es un conocido destino turístico.

El departamento de comunicaciones local confirmó el número de víctimas a la agencia de noticias Xinhua, mientras que la Oficina de Turismo de Zhaosu dijo en un comunicado de WeChat el miércoles 6 de agosto de 2025 que el Área Escénica de Xiata está siendo sometida a una inspección de seguridad y será cerrada temporalmente el 7 de agosto.

Five people are dead and 24 others injured following a suspension bridge accident in China's Xinjiang Uygur Autonomous Region.pic.twitter.com/65ZwSkNwJM — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) August 6, 2025

China es afectada por fuertes lluvias; declaran emergencia por inundaciones

Fuertes lluvias azotaron Huizhou en el sur de China, provocando una emergencia de inundación de nivel dos y cerrando varios sitios turísticos, informó la televisora estatal china CCTV.

Al menos cuatro ríos superaron los niveles de advertencia, incluido el río Danshui, que superó la marca de peligro en 2.19 metros.

Más de 7 mil 500 personas tuvieron que ser evacuadas de zonas bajas, incluido el distrito de Huiyang, donde las carreteras quedaron sumergidas en el agua. Debido a ello, equipos de emergencia utilizaron botes inflables para rescatar a los residentes varados.

Lluvias llevan desde finales de julio en China

Y es que en la región, no ha dejado de caer la lluvia desde el jueves 31 de julio de 2025, con más de 156 milímetros de precipitación reportados en un solo día en la región de Huiyang. Las autoridades instalaron barreras contra inundaciones cerca de los puentes para evitar que el agua del río llegue a las zonas urbanas. Además, advirtieron que continuarían las lluvias y mantuvieron la alerta máxima por nuevas inundaciones.

