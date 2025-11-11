VIDEO: Puente en China colapsa parcialmente; había sido inaugurado hace meses

Un puente que había sido inaugurado hace unos meses en China colapsó en una parte este 11 de noviembre de 2025, de acuerdo con las autoridades de la provincia de Sichuan.

Cierre preventivo: La Policía de Maerkang cerró el acceso al puente ante la aparición de grietas

La policía de la ciudad de Maerkang cerró el acceso al puente Hongqi desde la mañana del lunes 10 de noviembre de 2025, debido a la presencia de grietas cerca de las laderas y en el pavimento de carreteras cercanas, así como por movimientos en el terreno de una montaña.

A pesar de este cierre, la tarde de este martes 11 de noviembre de 2025, las condiciones en la ladera empeoraron, lo que causó deslizamientos de tierra que llevaron al derrumbe del puente de acceso y la calzada.

NEW: 758-meter-long Hongqi bridge in the southwestern province of Sichuan, China collapses just months after opening.



Construction on the Chinese bridge had finished earlier this year, according to Reuters.



The collapse of the bridge was reportedly triggered by… pic.twitter.com/fyxMAW9JNN — Collin Rugg (@CollinRugg) November 11, 2025

Hasta el momento, no hay reporte de personas lesionadas ni fallecidas debido a este desplome.

Historial de colapsos: El derrumbe del puente Hongqi sigue a la caída de una vía ferroviaria que dejó 12 muertos

El puente Hongqi fue inaugurado en septiembre de 2025 y cuenta con 758 metros de largo. Forma parte de una autopista que conecta a la ciudad de Sichuan, en el centro de China, con la región del Tíbet.

Este no es el primer desplome de una obra recién construida en China. En agosto de este año, el puente de una vía ferroviaria bajo construcción en la provincia de Qinghai colapsó durante una operación de tensión de cables. El incidente dejó 12 trabajadores muertos y 4 desaparecidos.