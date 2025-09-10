Tragedia en la México-Querétaro: Choque de ambulancia deja dos muertos cerca de la caseta de Tepotzotlán

La mañana de este miércoles se registró un fatal choque que involucró a una ambulancia en la autopista México-Querétaro, a la altura del kilómetro 43, en dirección a la Ciudad de México, que dejó como saldo preliminar dos personas sin vida y al menos nueve lesionados, lo que generó un amplio operativo de emergencia y un cierre parcial de la circulación.

De acuerdo con los primeros reportes, una ambulancia de traslados que se dirigía hacia hospitales de la capital con pacientes oncológicos y de hemodiálisis se impactó contra la parte trasera de un tráiler.

El choque fue de tal magnitud que el operador de la unidad quedó prensado entre los fierros, perdiendo la vida en el lugar, junto a una pasajera que también viajaba en la unidad vehicular.

#TomePrecauciones en #EdoMex continua cierre parcial de circulación por conclusión de maniobras tras #Accidentevial de la autopista México-Querétaro, con dirección CDMX. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/3MiaQDQkOz — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) September 10, 2025

Nueve heridos y dos muertes por accidente en la México-Querétaro

La ambulancia trasladaba a nueve pacientes provenientes de Jilotepec, quienes serían atendidos en distintas instituciones médicas. Tras el impacto, personal de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y paramédicos de Protección Civil realizaron las labores de rescate, logrando trasladar a los heridos a centros hospitalarios cercanos; dos de ellos permanecen en estado grave.

Testigos refieren que el tráiler involucrado habría huido de la escena, ya que al momento de la atención del siniestro no se encontró el vehículo en el sitio.

Operativo y cierre parcial ante fatal choque

La Guardia Nacional División Carreteras tomó conocimiento de los hechos y mantiene abanderada la zona para garantizar la seguridad de los automovilistas. El cierre parcial de la autopista México-Querétaro se mantiene en el tramo donde ocurrió el accidente, cerca de la caseta de Tepotzotlán, mientras se concluyen las maniobras de rescate y retiro de la unidad siniestrada.

Los cuerpos de las dos víctimas mortales fueron trasladados al centro de justicia de la región, donde se realizarán las necropsias de ley. En tanto, las autoridades exhortaron a los conductores a extremar precauciones y atender las indicaciones viales, ya que la circulación hacia la CDMX presenta complicaciones por el operativo.