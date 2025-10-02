VIDEO: Choque de dos aviones en aeropuerto LaGuardia en Nueva York deja un lesionado

Dos aviones en Estados Unidos protagonizaron un choque a baja velocidad, mientras estaban en el Aeropuerto de LaGuardia en Nueva York, con un saldo de al menos una persona con lesiones leves.

Las aeronaves involucradas son dos aviones Bombardier CRJ900 de la empresa Endeavor Air, una subsidiaria de Delta Airlines la noche del miércoles 1 de octubre de 2025, alrededor de las 21:58 horas, tiempo local.

La empresa señala que el ala de un avión que estaba a punto de despegar había chocado con el fuselaje de la otra aeronave que llegaba a la terminal.

VIDEO: Así es como ocurrió el choque en el aeropuerto de LaGuardia

Un video compartido por el portal especializado FlightRadar24 muestra cómo las dos aeronaves chocaron en el Aeropuerto LaGuardia.

El vuelo 5155 estaba preparándose para despegar con rumbo a la ciudad de Roanoke, Virginia, cuando su ala chocó con la ventana de la cabina del vuelo 5047, que llegaba desde Charlotte, Carolina del Norte.

Flightradar24 video showing the collision of the CRJ's at La Guardia Airport. pic.twitter.com/zZAeJGHfAW — Flightradar24 (@flightradar24) October 2, 2025

Un sobrecargo de vuelo fue llevado al hospital, quien estaba a bordo del vuelo 5155, debido a que el piloto indicó que había sufrido una lesión en la rodilla.

El vuelo 5047 tenía a 57 pasajeros a bordo, mientras que el vuelo 5155 llevaba a 28 viajeros.

¿Qué dijo la aerolínea tras el choque en el aeropuerto LaGuardia?

Delta confirmó lo sucedido y detalló que un auxiliar de vuelo sufrió una herida leve, por lo cual fue atendido por personal médico de emergencias. Ningún pasajero resultó lesionado y fueron trasladados a la terminal, donde les brindaron alimentos, hospedaje en hoteles y ayuda para reprogramar sus vuelos.

Por su parte, el Aeropuerto de LaGuardia informó que las operaciones no se vieron afectadas tras el choque. La aerolínea aseveró que cooperará con las autoridades para esclarecer qué es lo que sucedió.

¿Cuántos pasajeros caben en un CRJ 900?

Un avión Bombardier CRJ 900 tiene capacidades para 70 o 76 asientos, de acuerdo con su configuración. Tienen una altura de 7.50 metros, 36 metros de longitud y una envergadura, es decir, la distancia de punta a punta de las alas, de 24.90 metros, de acuerdo con la aerolínea Delta.