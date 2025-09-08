El largo historial criminal del sujeto que atacó a la refugiada ucraniana en tren de EU

La agresión contra una mujer ucraniana refugiada en Estados Unidos tras la guerra desatada contra Rusia impactó fuertemente en la comunidad de la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte, después de que las autoridades divulgaran imágenes cuando fue atacada. El responsable ya había sido detenido por la policía en más de una decena de ocasiones.

El agresor se trata de Decarlos Brown Jr., un indigente de 35 años de edad, quien atacó a Iryna Zarutska, una joven originaria de Ucrania de 23 años de edad que tomó el tren después de trabajar en una pizzería.

¿Quién es Decarlos Brown, quien atacó a Iryna Zarutska en el tren de Carolina del Norte?

Brown cuenta con al menos 14 ingresos a prisión. Desde 2001 estuvo arrestado por robo grave, robo con arma y amenazas. Al menos estuvo cinco años en la cárcel desde 2014 por robo a mano armada, hasta quedar en libertad en septiembre de 2020. Cinco meses después, quedó de nuevo detenido por agredir a su hermana en su casa de la comunidad de Charlotte.

Actualmente, Brown enfrenta un cargo por homicidio en primer grado y está detenido por las autoridades.

El ataque sucedió el 22 de agosto de 2025 en un tren ligero en Charlotte, alrededor de las 22:00 horas, tiempo local. La joven sufrió varias heridas de arma blanca y fue declarada muerta en la estación East/West Boulevard, aseguró el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg.

23-year-old Ukrainian refugee Iryna Zarutska was fatally stabbed in an unprovoked attack by 34-year-old Decarlos Brown Jr. on Charlotte's Lynx Blue Line train



Iryna Zarutska’s blood is on the hands of the state that freed her murderer 14 TIMES instead of keeping him INCARCERATED pic.twitter.com/15R4kCd61Y — Sumit (@SumitHansd) September 7, 2025

¿Quién era Iryna Zarutska?

Iryna Zarutska recientemente había llegado a Estados Unidos después de buscar refugio en 2022 tras la guerra entre Ucrania y Rusia. En el momento del ataque, la joven vestía su uniforme de Zepeddie’s Pizza, un restaurante de Charlotte, donde trabajaba.

“Recientemente, la familia de Zepeddie sufrió una pérdida tremenda. Perdimos no solo a una empleada increíble, sino también a una verdadera amiga. Nuestra querida Iryna partió de este mundo demasiado pronto, y estamos profundamente afligidos”, mencionó la pizzería en su perfil de Instagram.

El local aseguró que mantienen encendida una vela en recuerdo de Iryna Zarutska, para honrar la “calidez, la bondad y la luz que trajo a nuestras vidas”.

