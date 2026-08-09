VIDEO: Padre he hijo arriesgan su vida para rescatar a sus perritos tras la explosión de pipa de gas en Cuernavaca

¡Héroes salvan a sus perritos! Cuernavaca se sacudió el pasado 6 de agosto luego de la explosión de una pipa de gas LP en la colonia Las Granjas, uno de los momentos más fuertes registrados en Morelos.

Así rescataron a sus perritos durante la explosión de la pipa de gas en Morelos

Mientras vecinos corrían para alejarse de la nube de gas y de las altas llamaradas, hubo quienes, en medio del caos, tuvieron una preocupación más: poner a salvo a sus animales.

Entre ellos estuvieron César Villalobos y su padre, Don Ángel, quienes decidieron resguardar a los cuatro perros de la familia: Fifia, Guera, Pipa y Berry.

César relató que todo comenzó cuando escuchó un fuerte soplido. Al acercarse al portón de su casa, observó la nube de gas a aproximadamente un metro de distancia.

De acuerdo con César, en medio del caos, dos de sus perros lograron acercarse a él, mientras que otros se refugiaron debajo de una cama.

"Afortunadamente se metieron abajo de la cama. No les pasó nada, gracias a Dios", contó César.

El miedo de sus mascotas tampoco era nuevo. César explicó que los canes suelen alterarse cuando escuchan detonaciones, cohetes o el ruido de las ferias, por lo que la explosión, al ocurrir prácticamente frente a ellos, representó un momento aún más aungustiante.

Ante el peligro, César y Don Ángel optaron por llevarse a los perros a un lugar seguro. Se los llevaron corriendo para protegerlos del caos que se vivía en la zona. Después, César regresó para ayuda en el lugar.

El momento quedó retratado en una fotografía en la que aparecen César, Don Ángel y sus perros, una imagen que contrasta el escenario de destrucción provocado por la explosión y la valentía de dos hombres.

Para César, la decisión de protegerlos no fue algo que tuviera que pensar. Sus perros son parte de su familia y en medio del desastre no podía dejarlos atrás.

