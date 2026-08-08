Le cayó la ley a “Lady Paquete": Adulta mayor le roba celular a repartidor y la policía va por ella a su casa

Un usuario de TikTok llamado Driverik150 evidenció a “Lady Paquete”, una adulta mayor que protagonizó un momento de tensión al robarle su celular en calles de Coacalco, en el Estado de México.

Aunque parezca algo difícil de creer, la mujer de la tercera edad le robó el celular al repartidor después de insultarlo repetidas ocasiones.

Adulta mayor le roba celular a repartidor

Un video compartido a través de la cuenta de TikTok de Driverik150 muestra el momento exacto en el que un repartidor llega a entregar un pedido en las afueras de una tortillería en Coacalco, Estado de México.

Instantes después, una mujer de la tercera edad se acerca y lo insulta, asegurando que la entrega es para ella y le pidió que se detuviera unos metros atrás.

“¿Sí sabes entender? Te dije portón negro a un lado de la tortillería. No en la tortillería, ¿sabes español?”, le dijo.

La adulta mayor no pudo contener su furia y le exigió su pedido, pero al no obtener respuesta le arrebató el celular y se metió a la unidad habitacional.

La historia no terminó ahí, pues el repartidor señaló que el pedido que tenía asignado no era para “Lady Paquete”, y momentos después llegó un joven por su encargo, pero no se lo pudo entregar.

Policía va a la casa de “Lady Paquete”

En un segundo video compartido en la cuenta de Driverik150 se puede ver la segunda parte del conflicto y su resolución.

El repartidor se fue de la tortillería en busca de ayuda de las autoridades, y a unas cuantas calles encontró a elementos de la Policía de Coacalco.

Instantes después identificaron la casa de “Lady Paquete” y salió su hija, con todo y el celular robado, asegurando que todo fue un malentendido por un “arranque” de su madre.

El joven que fue víctima del robo no quiso proceder legalmente contra la mujer de la tercera edad y sólo le pidió que se disculpara por todo lo sucedido.

