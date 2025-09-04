Fuerte choque múltiple en Tijuana: Reportan graves heridos tras aparatoso accidente en Corredor 2000

Caos, destrozos y varios heridos provocó un fuerte choque múltiple sobre el bulevar corredor 2000, en Tijuana, Baja California. Este aparatoso accidente que ocurrió durante la mañana de hoy 4 de septiembre, dejó varios heridos de gravedad y al menos diez vehículos involucrados en el siniestro.

¿Cómo ocurrió el accidente en el corredor 2000 Rosarito-Tijuana?

El accidente se registró frente a Plaza 2000 cuando, según reportes preliminares de la Dirección de Bomberos de Tijuana, tres tráileres, seis vehículos particulares y una unidad de Issesalud se vieron involucrados en la colisión.

Testigos indicaron de manera preliminar que la magnitud del impacto provocó que algunos autos quedaran apiñados, mientras que uno de los vehículos de carga terminó atravesando parte del carril contrario.

El número de emergencias ‘911' recibió varias alerta sobre el desastre ocurrido, por lo que, al llegar los primeros respondientes, se encontraron con la escena de caos: humo, cristales rotos y personas atrapadas en los vehículos.

De inmediato se activaron protocolos de triaje, clasificando a los lesionados según la gravedad de sus heridas. Entre ellos, un hombre sufrió la amputación de un pie, mientras que dos menores de edad resultaron con lesiones que no ponen en riesgo su vida.

Operativo de emergencia y atención a los lesionados

Hasta el lugar arribaron 15 elementos del cuerpo de bomberos, junto con personal de Policía Municipal y Cruz Roja, quienes coordinaron las labores de rescate y atención médica.

Se utilizó equipo especializado para liberar a los ocupantes atrapados y trasladar a los heridos a hospitales cercanos. Entre los lesionados, uno fue reportado en condición grave, seis más con heridas leves y otro más en estado moderado.

Las autoridades establecieron un cierre parcial de la vialidad durante varias horas para garantizar la seguridad de los equipos de rescate y liberar la circulación. Además, la Dirección de Bomberos de Tijuana recomendó a la ciudadanía extremar precauciones, reportar emergencias de manera inmediata al ‘911' y utilizar las aplicaciones de Botón de Emergencia de la SSPCM.