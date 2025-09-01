Caos al regreso de vacaciones: reportan choque múltiple en Viaducto Tlalpan; hay 3 lesionados

Un fuerte accidente vial se registró en Viaducto Tlalpan, a la altura de El Vergel, en la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México (CDMX), donde al menos tres vehículos se vieron involucrados en un choque múltiple.

¿Qué paso en viaducto Tlalpan?

De acuerdo con los primeros reportes, la carambola ocurrió en la colonia Ejido de Santa Úrsula cuando un automóvil que circulaba a exceso de velocidad perdió el control y frenó en seco.

Esta maniobra provocó que los vehículos que venían detrás no alcanzaran a detenerse, lo que derivó en una colisión en cadena.

Testigos señalaron que el conductor señalado como responsable decidió huir de la escena, d ejando tras de sí un saldo de al menos tres lesionados.

Los cuerpos de emergencia arribaron rápidamente al lugar para brindar atención médica a las víctimas, mientras tanto, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaron cortes a la circulación en la zona, lo que generó un severo congestionamiento vial en dirección al sur de la ciudad.