Brutal choque múltiple en Tlaquepaque deja dos jóvenes lesionados en ZMG; uno iba a más de 100 km/h

La madrugada de este viernes 7 de noviembre de 2025, la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) fue escenario de dos incidentes (un choque múltiple y detenidos con cargadores y municiones), que movilizaron a cuerpos de emergencia y seguridad en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.

¿Qué pasó en Tlaquepaque? El primero ocurrió sobre el Periférico Sur y la calle Morelos, en la colonia Lomas de Santa María, donde se registró una aparatosa carambola entre tres vehículos. Según los reportes de la Secretaría de Seguridad de Jalisco, en el choque múltiple, dos jóvenes que circulaban a exceso de velocidad no se percataron de que dos automóviles se encontraban varados en el carril de alta velocidad, impactándolos violentamente.

ZMG de Noche: Dos jóvenes lesionados tras impacto a alta velocidad

De acuerdo con paramédicos de la Cruz Roja, los dos ocupantes del vehículo responsable resultaron lesionados, aunque se reportan fuera de peligro. Testigos señalan que viajaban a más de 100 kilómetros por hora y que aparentemente consumían bebidas alcohólicas.

Los tres autos involucrados quedaron severamente dañados, y el tránsito se vio afectado por más de una hora, mientras policía vial y servicios de emergencia realizaban las labores de retiro y peritaje: “El impacto fue a gran velocidad, parecía una escena de película”, comentó un conductor que presenció el choque.

Tres detenidos con cargadores y municiones en la colonia Emiliano Zapata: ZMG

Horas después, elementos de la Policía de Tlaquepaque detuvieron a tres sujetos que viajaban en un vehículo con placas dobladas en el cruce de Pedro Moreno y López Cotilla, en la colonia Emiliano Zapata.

Durante la inspección, los uniformados encontraron dos cargadores calibre 9 mm, cartuchos .380, 357 Magnum, un hacha, además de otros objetos. Los detenidos, dos jóvenes de 19 años y un hombre de 44, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), Delegación Jalisco, para determinar su situación legal.

Autoridades piden extremar precauciones en ZMG

Las autoridades locales reiteraron su llamado a conducir con precaución y evitar el consumo de alcohol al volante, recordando que los excesos de velocidad siguen siendo una de las principales causas de accidentes fatales en la zona metropolitana; ¿Hasta cuándo entenderemos que la velocidad y el alcohol no son una combinación de adrenalina, sino de tragedia?