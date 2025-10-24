Un fuerte choque se registró justo a la altura del kilómetro 73 de la Ruta 9 Panamericana, en Argentina, dejando un saldo de tres muertos, dos heridos, además de camiones en llamas.

El accidente vial, registrado durante la mañana del pasado martes, involucró a dos camiones y dos autos particulares, los cuales terminaron envueltos en llamas, generando impresionantes escenas de pánico entre los automovilistas que circulaban por la zona.

🚨 AL MENOS TRES MUERTOS EN CUÁDRUPLE CHOQUE EN PANAMERICANA EN CAMPANA

- Fue en el kilómetro 72 de ruta 9 mano a CABA.

- Chocaron dos camiones y dos autos.

- Las tres víctimas murieron carbonizadas.

- Además hubo tres heridos

¿Cómo ocurrió el accidente en la Ruta 9 Panamericana?

¿Qué pasó Ruta Panamericana? Conforme a los primeros reportes de la Policía Vial de Buenos Aires, uno de los camiones perdió el control por causas aún bajo investigación, y se impactó contra otro vehículo de carga, lo que desencadenó una colisión en cadena con dos autos particulares.

El impacto provocó que ambos camiones se quemaran por completo, alcanzando temperaturas tan altas que los equipos de rescate tuvieron que esperar durante varios minutos para acercarse de forma segura.

Tragedia en Argentina: choque e incendio paralizan la Ruta 9 Panamericana

El choque múltiple generó una congestión vehicular de más de 10 kilómetros, mientras que los bomberos y el personal de emergencias trabajaban para controlar las llamas y liberar la vía.

De acuerdo con medios locales, tres personas murieron en el lugar del siniestro, debido a la violencia del impacto, mientras que dos más fueron trasladadas al Hospital de Campana con quemaduras y severos traumatismos. Las autoridades aún no han revelado las identidades de las víctimas, y el tránsito en dirección a Buenos Aires permaneció completamente cerrado por varias horas.

Terror en la Panamericana: choque múltiple deja víctimas fatales y heridos graves | VIDEO

Poco después del accidente, comenzaron a circular videos captados por automovilistas que muestran los vehículos envueltos en fuego, además de enormes columnas de humo negro, que fueron visibles a varios kilómetros de distancia.

🔴 Fatal accidente en Argentina



🔸 Se produjo un incendio luego de un choque entre dos camiones, un auto y una camioneta sobre la Ruta 9 a la altura de Campana.



👉🏼 Tres personas murieron.



👉🏼 Tres personas murieron.

Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde usuarios expresaron su indignación por la falta de medidas de seguridad y los frecuentes siniestros viales en la Panamericana, una de las autopistas más transitadas del Argentina.

La Fiscalía de Campana abrió una investigación para determinar si hubo exceso de velocidad o fallas mecánicas. Las autoridades instaron a los conductores a mantener la precaución en el tramo, donde el pavimento aún presenta restos del siniestro y combustible derramado.

