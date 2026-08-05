Ni un niño ni una niña escaparon del encierro: así cayó la pareja que retenía a 19 migrantes en Puebla

Lo que comenzó con un reporte sobre personas retenidas contra su voluntad dentro de una vivienda terminó convirtiéndose en un caso de tráfico de migrantes que ha conmocionado a la población y que hoy concluye con una sentencia condenatoria.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Pablo "N" y Lilia "N" fueron condenados a 12 años de prisión tras acreditarse su responsabilidad en el delito de tráfico de migrantes agravado, luego de mantener privadas de la libertad a 19 personas extranjeras.

La resolución judicial representa el cierre de un proceso iniciado hace más de un año, cuando autoridades localizaron a las víctimas en un inmueble del municipio de Puebla. Entre las personas rescatadas había también un niño y una niña, lo que agravó la dimensión del caso.

¿Cómo fueron rescatadas las 19 personas migrantes en Puebla?

Los hechos se remontan a enero de 2024. De acuerdo con la FGR, elementos del primer respondiente recibieron un aviso sobre la posible privación ilegal de la libertad de varias personas dentro de un domicilio ubicado en la colonia Lomas Encantada, en el municipio de Puebla.

Al llegar al lugar, las autoridades localizaron a 19 personas de nacionalidad extranjera que permanecían retenidas en el inmueble. Entre ellas se encontraban dos menores de edad, un niño y una niña, quienes también fueron puestos bajo resguardo tras el operativo.

Durante la intervención fueron detenidos Pablo "N" y Lilia "N", quienes posteriormente quedaron a disposición de las autoridades para enfrentar el proceso penal correspondiente.

La #FGR obtuvo sentencia de 12 años de prisión en contra de dos personas por su responsabilidad penal en el delito de tráfico de migrantes agravado. En enero de 2024, Pablo "N" y Lilia "N", mantuvieron privadas de su libertad a 19 personas migrantes en el municipio de #Puebla,… pic.twitter.com/9cybLbODHl — FGR México (@FGRMexico) August 5, 2026

Las pruebas llevaron a una sentencia condenatoria para los secuestradores

La Fiscalía explicó que el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), presentó ante la autoridad judicial los elementos de prueba necesarios para demostrar la responsabilidad penal de ambos acusados.

Con base en esas pruebas, el juez dictó una sentencia de 12 años de prisión por el delito de tráfico de migrantes agravado. Respecto a la reparación del daño para las víctimas, la institución precisó que ese aspecto será determinado posteriormente por el juez de Ejecución de Sanciones.

La resolución pone fin a la etapa judicial del caso y confirma la responsabilidad de los dos sentenciados por los hechos ocurridos en la vivienda donde fueron encontradas las personas migrantes.