Salió a mostrar un departamento en Zapopan y no volvió a casa: Buscan a Ricardo Cabezas Talavera en Jalisco

Ricardo Cabezas Talavera desapareció después de acudir a mostrar un departamento en Zapopan, Jalisco y, a casi una semana sin conocer su paradero, agentes inmobiliarios se han sumado a su búsqueda; el caso también encendió alertas dentro del sector, que comenzó a reforzar las medidas de seguridad utilizadas antes de encontrarse con posibles clientes.

La desaparición ocurrió el pasado 31 de julio, cuando Ricardo Cabezas Talavera se trasladó a la colonia 'El Batán' para enseñar una propiedad; desde aquella cita no se ha sabido nada de él, mientras la Fiscalía de Jalisco y la Comisión de Búsqueda mantienen trabajos para intentar localizarlo.

Fue a mostrar un departamento y ya no regresó a casa

El trabajo cotidiano de Ricardo Cabezas Talavera estaba relacionado con los bienes raíces y fue precisamente una actividad laboral la que antecedió a su desaparición; había acudido a mostrar un departamento a una persona interesada cuando se perdió comunicación con él.

Con el paso de los días, compañeros del sector inmobiliario de Jalisco se solidarizaron con sus familiares y participaron en los esfuerzos para difundir el caso, mientras las autoridades continúan con las labores para establecer qué ocurrió después de aquella cita.

La información disponible hasta ahora no permite determinar las circunstancias en las que desapareció ni establece que la persona a quien mostraría el inmueble esté relacionada con el caso.

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Mostró un departamento en venta y ya no se ha sabido nada sobre él, esto se sabe sobre el caso de Ricardo Cabezas Talavera. 🔎👤 La información con Cecilia Cerna.



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Caso de Ricardo Cabezas Talavera pone en alerta a agentes inmobiliarios

La desaparición también llevó a integrantes del gremio a poner nuevamente sobre la mesa los riesgos que pueden enfrentar cuando deben reunirse con desconocidos para mostrar una propiedad.

Jahaziel Castañeda, presidente de AMPI Jalisco, explicó que desde tiempo atrás los agentes han implementado medidas para conocer previamente la identidad de quienes solicitan una cita.

Entre las acciones mencionadas se encuentra informar a otras personas qué inmueble visitarán y con quién tendrán la reunión, además de solicitar previamente una identificación que permita registrar los datos del posible cliente.

El representante señaló que reforzar estos protocolos cobra especial importancia debido a que una parte considerable de quienes trabajan como agentes inmobiliarios en Jalisco son mujeres.

Mientras el sector adopta mayores precauciones, la Fiscalía estatal y la Comisión de Búsqueda continúan trabajando para localizar a Ricardo Cabezas Talavera y esclarecer qué sucedió después de que salió a mostrar el departamento.