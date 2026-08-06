Parecía una obra del gobierno, pero era un robo planeado: Así saquearon negocio de hamburguesas en Puebla

Al menos 12 hombres habrían fingido ser trabajadores del gobierno para cometer un robo en un negocio de hamburguesas en Puebla; los sujetos simularon realizar labores de mantenimiento en calles de la colonia Ignacio Zaragoza antes de ingresar al establecimiento, donde presuntamente golpearon y amarraron al propietario.

El asalto quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento; las imágenes muestran parte del operativo utilizado para aparentar que se realizaban trabajos en la zona y posteriormente saquear el reconocido negocio de hamburguesas, de donde sustrajeron dinero de la nómina, las ventas del día y diversas pertenencias.

Montaron una falsa zona de trabajo antes de cometer el robo

La preparación habría comenzado afuera del establecimiento; pues de acuerdo con las grabaciones difundidas en redes sociales, los involucrados colocaron conos, lonas y señalética, además de cerrar la circulación para hacer creer que en ese punto de Puebla se desarrollaban trabajos de mantenimiento.

Con el escenario montado, los sujetos pudieron permanecer en los alrededores del negocio de hamburguesas sin levantar sospechas inmediatas; después habrían ingresado al establecimiento para ejecutar el asalto.

Dentro se encontraba el propietario, un adulto mayor, quien presuntamente fue sometido, golpeado y posteriormente amarrado; los responsables aprovecharon la situación para buscar objetos de valor y apoderarse del efectivo disponible.

Entre lo sustraído durante el robo se encontraría el dinero destinado al pago de la nómina, además de los ingresos obtenidos por las ventas del día y otras pertenencias que permanecían dentro del establecimiento.

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🍔Así fue el momento en que delincuentes disfrazados de trabajadores de bacheo entraron a asaltar un negocio de hamburguesas en la junta auxiliar Zaragoza en #Puebla capital

🚧 Incluso cerraron la calle con señalética para simular trabajos en esa zona.#CódigoRojo pic.twitter.com/vpvDFW8IbX — Código Rojo (@codigorojopue) August 6, 2026

Asaltantes disfrazados escaparon en una camioneta tras el asalto en Puebla

Después de permanecer dentro del negocio de hamburguesas, los presuntos responsables abandonaron el lugar y escaparon a bordo de una camioneta; hasta ahora, la información disponible no establece la ruta de escape.

Pese a la difusión del caso, la Fiscalía de Puebla informó que hasta el momento no existe una denuncia formal presentada por la persona afectada por el robo; por ello, permanece pendiente conocer si el propietario acudirá ante las autoridades para iniciar el procedimiento correspondiente.