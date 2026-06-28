Christian Jafet “N” es encontrado culpable de homicidio y desaparición de Mateo, de 12 años, en Guanajuato

Mateo Santiago salió de la secundaria en Guanajuato con rumbo a su casa hace un año y cuatro meses, pero jamás regresó con su familia. El médico Christian Jafet “N” lo asesinó y ocultó su cuerpo.

Caso Mateo Santiago: Christian Jafet es declarado culpable

Esta es la conclusión a la que llegó el juez, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del estado. El viernes 6 de junio, tras un juicio oral que arrancó el 2 de marzo, el médico fue encontrado culpable de los delitos de violación, homicidio calificado y desaparición.

Los detalles del juicio y la investigación de la Fiscalía

Más de 90 testigos comparecieron en el juicio. La fiscalía detalló en un comunicado que Christian Jafet secuestró a Mateo, de 12 años de edad, lo agredió sexualmente y después le quitó la vida con un arma de fuego.

Una vez con el cadáver, lo llevó al municipio de Lagos de Moreno, en el estado de Jalisco, con la intención de ocultarlo.

¿Qué sigue para el sentenciado tras el fallo judicial?

La siguiente audiencia de Christian Jafet “N” será el 1 de julio de 2026, donde le dictarán los años de prisión que deberá pasar.

El Código Penal de Guanajuato señala que, al tratarse de tres delitos diferentes, el juez no impone una sola pena e individualiza la sanción por cada delito. Tan sólo el crimen de homicidio puede llevar a 35 años de cárcel.

Al momento de los hechos, Christian Jafet “N” tenía 34 años. La pena máxima de cárcel podría superar los 60 años de reclusión.

Cronología de los hechos en León, Guanajuato

Mateo Santiago había salido de la Secundaria Técnica número 39 el 4 de febrero de 2025 en León, Guanajuato. Al ver que no volvió a casa, su familia reportó la desaparición y la Fiscalía activó la Alerta Amber.

Las imágenes de cámara de seguridad mostraron que Mateo había sido visto caminando cerca de un consultorio ubicado en la Avenida Manuel de Austria, en León, el cual pertenecía a Christian Jafet “N”, quien rechazó entregar las grabaciones de sus cámaras.

Cuando la policía acudió para interrogarlo, Christian trató de quitarse la vida, pero posteriormente desistió y confesó dónde había abandonado el cuerpo de Mateo.