Hombre muere atropellado en la carretera Toluca-Naucalpan; conductor se dio a la fuga

La mañana de este domingo 28 de junio de 2026, un hombre murió tras ser atropellado en la carretera libre Toluca-Naucalpan, a la altura del Puente del Espejo, municipio de Otzolotepec, en el Estado de México.

¿Qué se sabe del atropellamiento en la Toluca-Naucalpan?

El accidente sucedió cuando la víctima trataba de cruzar los carriles centrales en dirección a la capital mexiquense.

Un automóvil color blanco atropelló al hombre. El parabrisas del vehículo quedó completamente destrozado. Testigos refirieron que el conductor del vehículo escapó después del impacto.

Detalles del accidente en el Puente del Espejo, Otzolotepec

Al lugar acudieron elementos de la policía municipal de Otzolotepec para realizar el acordonamiento correspondiente. Las autoridades iniciaron las investigaciones respectivas para esclarecer las circunstancias del accidente y dar con el paradero del conductor involucrado.

