ImagenEs | “La fotografía es fácil de entender”: Christina Mittermeier, fotógrafa y conservacionista

“La fotografía es un idioma que todos hablamos. Es un lenguaje visual, que es fácil de entender y que es cautivante”: Christina Mittermeier, fotógrafa y conservacionista.

Mittermeier nació en la Ciudad de México en los años 60 y cuenta a cámaras y micrófonos de Fuerza Informativa Azteca, que tuvo la “enorme fortuna de crecer en una parte de la ciudad en donde había muchísima herencia artística de México”.

Para ella siempre estuvo “clarísimo que el ser artista, el arte y la creatividad era una parte enorme de lo que más me gusta, pero tenga esto parte que le llama la parte izquierda de tu cerebro que tiene una un interés más analítico, matemático de ciencias”.

Precisamente fue en la ciencia en donde la fotógrafa Christina Mittermeier, empezó a “encontrar los argumentos para poder informar la legislación que protege o no los medios naturales”.

¡No fue nada sencillo! Mittermeier señala que:”ser mujer en México, especialmente en aquellos años, esto no era algo fácil de hacer; mi papá siempre lo vio muy mal que viviera sola en Akumal, que anduviera en el monte que anduviera en el mar, y siempre tenía estas unas bolsitas en la parte de atrás de mi mente que eran mis tías, y mi abuelita diciéndome cuando te vas a casar quién te va a hacer caso si andas así en el monte”.

¡Rompió con los estereotipos! Aunque para ella “fue muy difícil seguir el camino que yo tenía y mis pasiones que no eran bien vistas en la sociedad, en donde crecí, mi mamá me ayudó a convencer a mi papá que me dejara ir a Guaymas a estudiar ingeniería bioquímica en pesquería en recursos marinos”.

Cuando ella vio por primera vez el cómo es que se realiza la maniobra industrial para la pesca, le pareció algo devastador “esas redes enormes que sacan tantísimos animales que no estaban incluidos en lo que es la captura y se descartan muertos. Se me hizo una cosa tan errante y tan destructiva que creo que fue lo que me inspiró por primera vez a tratar de hacer algo opuesto a la conservación, y fue ahí donde empecé a tomar la fotografía mucho más Sergio se me hacía casi criminal ir a estos lugares increíbles aldeas, remotas tribus indígenas que tenían poquísimo contacto y no tomaron una cámara”.

Sus primeras fotos las tomó con una cámara prestada, y con esta comenzó a capturar sus primeras imágenes y fue un éxito instantáneo, “porque esas imágenes se usaron para ilustrar en una exhibición del museo en Houston para hacer una exhibición de las tribus indígenas y no se habían pedido unas fotos y escogieron todas las mías, pero le dieron el crédito a, pues porque era su cámara que estaba usando recuerdo que eso me pegó, me dio muchísima rabia que a mí no me diera el crédito por mi trabajo, y fue la primera vez que empecé a tomármelo en serio”.

Cuenta acerca de la importancia acerca de tener un fundamento muy fuerte en tu herencia cultural, en estar bien cierto de quién eres y de dónde vienes, es que excelente forma tu trabajo, es la coreografía que le da vida al trabajo”.

Christina Mittermeier, fotógrafa y conservacionista, señala que “como mexicanos tenemos una narrativa que nos lleva más miles de años hasta los periodos precolombinos de nuestras raíces indígenas, todo el proceso de colonización, todo el arte que llevamos en la sangre y en nuestra genética y hay que usarla”.

Su metodología de narrativa fue inspirada por el doctor Martín Lutero y aquella frase: “Tengo un sueño para mí. Me inspiró muchísimo porque si mi objetivo es salvar el planeta, mi fotografía tiene que decirnos cuál es el sueño. Entonces yo siempre he procurado buscar la maravilla que es el planeta tierra desde el océano hasta los ecosistemas, no ese es el sueño, eso es lo que yo le tiro”.