Ciclón tropical 16-E amenaza con convertirse en tormenta; golpeará Guerrero

La coordinadora del servicio meteorológico nacional, Alejandra Margarita Méndez, informó que se esperan lluvias intensas y torrenciales, así como el riesgo de oleaje alto debido al potencial ciclón tropical 16-E ubicado frente a las costas de Guerrero, Michoacán y la tormenta tropical Lidia ubicada al suroeste de la península de Baja California.

Detalló que a las 9:00 horas del día de hoy el ciclón tropical 16 E se localizó a 200 km del sudeste de Acapulco, Guerrero y a 305 km al sur de Zihuatanejo con vientos sostenidos de 55 km por hora y rachas de 75 se mueve hacia el Noroeste a 7 km por hora cercana a las costas de Guerrero.

Esto ocasiona nublados y lluvias en los estados de Guerrero y Michoacán así como nublados en los estados del centro del país.

Se espera que durante la tarde-noche del día de hoy este se intensifique y se convierta en la tormenta tropical "Max" cuyo centro se encontrará a 200 km de las costas de Guerrero, entre Acapulco y Zihuatanejo.

En interacción con el frente frío número 4 proveniente del Golfo eso provocará lluvias torrenciales en los siguientes estados:



Guerrero

Oaxaca

Puebla

Veracruz

Chiapas

Tabasco

¿Cuándo tocará tierra la tormenta tropical "Max"?

La tormenta tropical Max provocará rachas de viento de 60 a 80 km por hora y olaje de 2 a 4 metros de altura en las costas de Guerrero y Michoacán y se espera que el día lunes la tormenta tropical Max continúe acercándose a la costa occidental de Guerrero; tocará tierra el lunes por la tarde o madrugada del martes entre los municipios de Zihuatanejo Petatlán y Tecpan de Galeana en Guerrero, con vientos de hasta 118 km por hora.

Siendo #Huracán categoría 1 en la escala #SaffirSimpson se prevé que toqué tierra durante la noche del martes y madrugada del miércoles entre #Nayarit y #Jalisco. pic.twitter.com/F6bP03VGXs — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 8, 2023

Ciclón tropical 16 E impactará en Guerrero el martes

Al Sistema Meteorológico Nacional advierte que en el caso del potencial ciclón tropical 16 E, se espera que impacte el día de mañana por la tarde-noche o madrugada del martes.

El impacto que se está esperando se podría dar entre la zona de Acapulco y Zihuatanejo, también están considerados Tecpan, este sistema de potencia ciclónicos se espera que el impacto se daría como tormenta tropical con el nombre de Max.

Con respecto a la tormenta "Lydia" esta ha tenido una trayectoria errática y se espera que alcance categoría de huracán para mañana y su impacto se daría si se dirige hacia las costas entre Nayarit y Jalisco y podrían alcanzar lluvias del orden de 300 a 400 mm2.

En el caso de la tormenta tropical Max, el estado que se está esperando que reciba más lluvias es Guerrero con precipitaciones de entre 300 y 400 mm.

Ante estos hechos tanto el servicio meteorológico nacional como la Conagua, la coordinación nacional de protección civil, la Sedena y la Semar llaman para que la ciudadanía se mantenga atenta a los avisos de las autoridades y de ser necesario se dirigen a los centros designados como albergues más cercanos a sus localidades.

Michoacán, uno de los más afectados por Max

En el caso de Michoacán podrían llegar algunas lluvias moderadas por los efectos de Lidia; sin embargo, en el caso de la tormenta tropical Max sí se podrían registrar afectaciones más importantes en aquella entidad.

|Conagua

Por el frente frío se verán afectados Oaxaca, Guerrero, Puebla, Chiapas y Oaxaca

En caso del frente frío número 4 este está ubicado sobre Veracruz la interacción de este sistema con las tormenta tropical Max que se espera que la integral actuar con el frente frío pueda provocar lluvias torrenciales en la parte sur de Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Guerrero y también Puebla.