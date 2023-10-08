Tormenta “Lidia” y ciclón “Max” traerán un clima frío y con lluvias hoy 8 de octubre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico del clima para este domingo 8 de octubre de 2023, en el que se prevén lluvias puntuales torrenciales en Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Chiapas y Tabasco.

Poe otro lado, la masa de aire frío reforzada, ocasionará evento de “Norte” con rachas de viento de 70 a 90 km/h y oleaje de 2 a 4 metros de altura en las costas de Tamaulipas, Veracruz, Istmo y Golfo de Tehuantepec; ambiente fresco a templado y nieblas sobre el norte, noreste, centro y oriente de la República Mexicana, incluido el Valle de México.

Asimismo, se prevén rachas de viento de 60 a 80 km/h y oleaje de 2 a 4 metros de altura en las costas de Oaxaca y Guerrero. Un canal de baja presión se extenderá sobre el noroeste y occidente del territorio nacional, aunado a la amplia circulación de "Lidia", por lo que se esperan chubascos y lluvias puntuales muy fuertes.

¿Habrá lluvias en Colima, hoy? Esto dice el pronóstico del clima

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) indicó que para este domingo 8 de octubre se esperan lluvias muy fuertes en varios estados de la República, así como lluvias muy fuertes en gran parte del territorio, ¿dónde más se esperan las precipitaciones?



Lluvias intensas con puntuales torrenciales en Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Chiapas y Tabasco.

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas en Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Campeche.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Sinaloa, Durango, Hidalgo, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes en Coahuila, Nuevo León, Querétaro, Estado de México y Morelos.

Intervalos de chubascos en Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Ciudad de México y Tlaxcala.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex hoy?

En la Ciudad de Méxio y el Estado de México se pronostica cielo medio nublado a nublado durante el día, con bancos de niebla en zonas altas que rodean al Valle de México.

Por la tarde, lluvias e intervalos de chubascos en la capital del país y lluvias puntuales fuertes en el Edomex, mismas que se acompañarán de descargas eléctricas.



Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 20 a 22 °C.

Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 13 a 15 °C.

¡Habrá lluvias y descargas eléctricas en gran parte del Valle de México!|CONAGUA

Así estará el clima en Iguala, Guerrero, hoy

Para el municipio de Iguala se espera un clima con ambiente matutino fresco en la región y templado en zonas costeras. Por la tarde, cielo nublado con lluvias puntuales torrenciales en Guerrero, Oaxaca y Chiapas; dichas lluvias se acompañarán de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo.

Habrá ambiente vespertino cálido a caluroso en la región. Evento de “Norte” con rachas de viento de 70 a 90 km/h en el Istmo y con oleaje de 2 a 4 metros de altura en el Golfo de Tehuantepec, y viento con rachas de 60 a 80 km/h y oleaje de 2 a 4 metros de altura en las costas de Oaxaca y Guerrero.

Clima en Guadalajara, Jalisco, para mañana, ¿qué dice el pronóstico?

En Guadalajara, Jalisco, se espera un clima con cielo medio nublado, ambiente templado a fresco siendo frío y con bancos de niebla en zonas serranas de Michoacán. Durante la tarde, cielo nublado con lluvias puntuales intensas en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán; dichas lluvias se acompañarán de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo.

También se prevé ambiente cálido a caluroso por la tarde. Viento con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 1 a 3 metros de altura en la costa de Michoacán y oleaje de 1 a 3 metros de altura en costas de Nayarit, Jalisco y Colima.