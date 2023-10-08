Tormenta “Lidia” y ciclón “Max” traerán un clima frío y con lluvias hoy 8 de octubre
Los fenómenos que asechan a las costas mexicana traerán precipitaciones y fuertes vientos en gran parte de la República, ¿cómo estará el clima este 8 de octubre?
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico del clima para este domingo 8 de octubre de 2023, en el que se prevén lluvias puntuales torrenciales en Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Chiapas y Tabasco.
Poe otro lado, la masa de aire frío reforzada, ocasionará evento de “Norte” con rachas de viento de 70 a 90 km/h y oleaje de 2 a 4 metros de altura en las costas de Tamaulipas, Veracruz, Istmo y Golfo de Tehuantepec; ambiente fresco a templado y nieblas sobre el norte, noreste, centro y oriente de la República Mexicana, incluido el Valle de México.
Asimismo, se prevén rachas de viento de 60 a 80 km/h y oleaje de 2 a 4 metros de altura en las costas de Oaxaca y Guerrero. Un canal de baja presión se extenderá sobre el noroeste y occidente del territorio nacional, aunado a la amplia circulación de "Lidia", por lo que se esperan chubascos y lluvias puntuales muy fuertes.
¿Habrá lluvias en Colima, hoy? Esto dice el pronóstico del clima
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) indicó que para este domingo 8 de octubre se esperan lluvias muy fuertes en varios estados de la República, así como lluvias muy fuertes en gran parte del territorio, ¿dónde más se esperan las precipitaciones?
- Lluvias intensas con puntuales torrenciales en Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Chiapas y Tabasco.
- Lluvias muy fuertes con puntuales intensas en Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Campeche.
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Sinaloa, Durango, Hidalgo, Yucatán y Quintana Roo.
- Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes en Coahuila, Nuevo León, Querétaro, Estado de México y Morelos.
- Intervalos de chubascos en Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Ciudad de México y Tlaxcala.
⛈️⚡️Se pronostican #Lluvias puntuales torrenciales en #Veracruz y #Puebla e intensas para #Coahuila, #NuevoLeón, #Tamaulipas, #SanLuisPotosí, #Hidalgo, #Oaxaca y #Chiapas.— CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 7, 2023
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¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex hoy?
En la Ciudad de Méxio y el Estado de México se pronostica cielo medio nublado a nublado durante el día, con bancos de niebla en zonas altas que rodean al Valle de México.
Por la tarde, lluvias e intervalos de chubascos en la capital del país y lluvias puntuales fuertes en el Edomex, mismas que se acompañarán de descargas eléctricas.
- Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 20 a 22 °C.
- Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 13 a 15 °C.
Así estará el clima en Iguala, Guerrero, hoy
Para el municipio de Iguala se espera un clima con ambiente matutino fresco en la región y templado en zonas costeras. Por la tarde, cielo nublado con lluvias puntuales torrenciales en Guerrero, Oaxaca y Chiapas; dichas lluvias se acompañarán de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo.
Habrá ambiente vespertino cálido a caluroso en la región. Evento de “Norte” con rachas de viento de 70 a 90 km/h en el Istmo y con oleaje de 2 a 4 metros de altura en el Golfo de Tehuantepec, y viento con rachas de 60 a 80 km/h y oleaje de 2 a 4 metros de altura en las costas de Oaxaca y Guerrero.
Revisa el #Pronóstico del tiempo para #Guerrero, durante esta tarde👇 pic.twitter.com/oNrM6DqFbc— CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 7, 2023
Clima en Guadalajara, Jalisco, para mañana, ¿qué dice el pronóstico?
En Guadalajara, Jalisco, se espera un clima con cielo medio nublado, ambiente templado a fresco siendo frío y con bancos de niebla en zonas serranas de Michoacán. Durante la tarde, cielo nublado con lluvias puntuales intensas en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán; dichas lluvias se acompañarán de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo.
También se prevé ambiente cálido a caluroso por la tarde. Viento con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 1 a 3 metros de altura en la costa de Michoacán y oleaje de 1 a 3 metros de altura en costas de Nayarit, Jalisco y Colima.