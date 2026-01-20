¿Cómo cierra la Bolsa Mexicana de Valores hoy 20 de enero 2026?

¡Nueva semana de cotizaciones! La Bolsa Mexicana de Valores y Wall Street terminaron la jornada con pérdidas en sus cotizaciones; te compartimos el precio del dólar y cierre de mercados hoy 20 de enero de 2026.

Cierre de la Bolsa Mexicana de Valores hoy 20 de enero 2026

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC sumó un 0.33% a 67,691.15 puntos al cierre de este 20 de enero de 2026.

Cierre Wall Street hoy 20 de enero 2026

Los tres principales índices de Wall Street cerraron con fuertes caídas el martes, uniéndose a otros mercados bursátiles mundiales en una ola de ventas generalizada provocada por preocupaciones de que nuevas amenazas arancelarias del presidente Donald Trump contra Europa podrían indicar una renovada volatilidad del mercado.

La ola de aversión al riesgo ayudó a impulsar el oro a nuevos máximos históricos, hizo caer las acciones a nivel mundial y dejó a los bonos del Tesoro estadounidense tambaleándose bajo una renovada presión de venta.

El S&P 500 perdió 143,12 puntos, o 2,04%, para cerrar en 6.798,48 puntos



perdió 143,12 puntos, o 2,04%, para cerrar en 6.798,48 puntos El Nasdaq Composite Perdió 559,44 puntos, o un 2,38%, hasta los 22.955,94



Perdió 559,44 puntos, o un 2,38%, hasta los 22.955,94 El Promedio Industrial Dow Jones cayó 869,18 puntos, o 1,76%, a 48.490,15



¿A cuánto está el dólar en México este 2026?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 20 de enero de 2026, en $16.15 pesos la compra y en $17.79 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

El dólar en Tijuana cerró la jornada en $17.60 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo al lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

Valor del Bitcoin hoy 20 de enero 2026

El precio del Bitcoin al término de la jornada de martes 20 de enero de 2026, se ubica en 89 mil 609 dólares por unidad, registrando una importante baja de 3.23% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 575 mil 759 pesos por unidad.

Precio del petróleo hoy 20 de enero 2026

El precio del petróleo subió este martes por la suspensión temporal de la producción en los campos petrolíferos de Kazajstán y las expectativas de un crecimiento económico mundial más firme que podría impulsar la demanda de combustible.



Petróleo Brent - 64.92 dólares por barril

Petróleo West Texas Intermediate - 60.34 dólares por barril

