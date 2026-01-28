¿Dólar arriba de los 17 pesos? Cierre de la Bolsa Mexicana de Valores y otros mercados para este miércoles

¡Cambio en los mercados! La Bolsa Mexicana de Valores y Wall Street terminaron la jornada con cambios importantes en sus cotizaciones para este miércoles 28 de enero de 2026. En general ambos registraron ganancias.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te comparte el precio del dólar , bitcoin y otros mercados.

¿Cómo cierra la Bolsa Mexicana de Valores este miércoles 2026?

La Bolsa Mexicana de Valores cerró este miércoles 28 de enero con ganancias S&P/BMV IPC, que terminó la jornada del miércoles 28 de enero con fuertes ascensos del 1,57%, hasta los 69.960,09 puntos. El selectivo llegó a un volumen máximo de 70.037,79 puntos y un volumen mínimo de 69.038,62 puntos.

Cierre de Wall Street hoy 28 de enero 2026

Wall Street cerró mixto este miércoles y el selectivo S&P 500 rozó la barrera récord de los 7.000 puntos después de que la Reserva Federal (Fed) mantuviera los tipos de interés sin cambios.

Al cierre del día de hoy, el Dow Jones, subió ligeramente un 0.02 %, hasta los 49.015 enteros; el selectivo S&P 500 bajó un 0.01 %, hasta 6.978 puntos; y el Nasdaq creció un 0.17 %, hasta 23.857 unidades.

¿A cuánto está el dólar en México este 28 de enero de 2026?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 28 de enero de 2026,6 en $15.70 pesos la compra y en $17.39 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

El dólar en Tijuana cerró la jornada en $17.30 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo al lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

Valor del Bitcoin hoy 28 de enero 2026

El precio del Bitcoin al término de la jornada de miércoles 28 de enero de 2026, se ubica en 89 mil 553 dólares por unidad, registrando un aumento del 0.48% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 541 mil 780 pesos por unidad.

Precio del petróleo hoy 28 de enero 2026

El precio del petróleo subió el miércoles a su nivel más alto desde fines de septiembre ante las crecientes preocupaciones sobre Irán, mientras que la debilidad del dólar estadounidense brindó más respaldo.



Petróleo Brent - 68.40 dólares por barril

Petróleo West Texas Intermediate - 63.21 dólares por barril

Con información de Reuters...