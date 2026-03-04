¡Precio del dólar se toma un respiro! Cierre de Bolsa Mexicana de Valores y Wall Street este miércoles

La escalada del conflicto en Oriente Medio sigue impactando al precio del dólar, peso mexicano y otros mercados internacionales para este 4 de marzo 2026, pero ¿cómo cierra la Bolsa Mexicana de Valores hoy?

Azteca Noticias te comparte el cierre de la BMV, precio del dólar, peso mexicano y petróleo para el primer martes del año.

¿Cómo cierra la Bolsa Mexicana de Valores este miércoles?

El índice S&P/BMV IPC, principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores, registró una jornada positiva este 4 de marzo de 2026 al ubicarse en 70,428.03 puntos, lo que representó un avance de 2.91%, equivalente a una ganancia de 1,991.77 unidades.

De acuerdo con el corte, el mercado mostró un importante dinamismo con un volumen de operación de 185,020,778 títulos, reflejando un sólido desempeño en la sesión bursátil.

Cierre de Wall Street hoy 4 de marzo 2026

Los principales índices de Wall Street cerraron al alza este miércoles 4 de marzo de 2026, impulsados por noticias sobre posibles avances diplomáticos entre Estados Unidos e Irán que mitigaron parte de la incertidumbre por el conflicto en Oriente Medio y calmaron a los inversionistas.

El Dow Jones Industrial Average subió 0.49 %, cerrando en 48,739 puntos, el S&P 500 avanzó 0.78 % hasta 6,869 unidades, y el tecnológico Nasdaq Composite se elevó 1.29 % para ubicarse alrededor de 22,807 puntos al término de la jornada en Nueva York.

¿A cuánto está el dólar en México este 4 de marzo 2026?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 4 de marzo de 2026, en $15.95 pesos la compra y en $18.19 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

Por su parte, el dólar en Tijuana cerró la jornada en $16.60 pesos la compra y en $16.85 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo al lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

La moneda estadounidense se tomó un respiró en medio de crecientes esperanzas de que el conflicto en Medio Oriente pueda resultar más breve de lo que se temía inicialmente, un día después de su movimiento más pronunciado en seis meses tras los ataques estadounidenses contra Irán .

¿Cómo cierra el valor del Bitcoin hoy 4 de marzo 2026?

El precio del Bitcoin al término de la jornada de miércoles 4 de marzo 2026, en 73 mil 444 dólares por unidad, registrando un importante aumento de 7.50% en comparación con su último cierre.

La criptomoneda más utilizada del mundo registró un repunte tras varios días de pérdidas importantes debido al conflicto. Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 290 mil 217 pesos por unidad.

Precio del petróleo repunta por conflicto en Oriente Medio

El precio del petróleo subió al cierre de este miércoles a máximos de varios años, ya que los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán obstaculizaron las exportaciones de petróleo similar producido en Oriente Medio.

Los precios de referencia del petróleo crudo han aumentado desde los ataques iniciales de la semana pasada, y el crudo Brent alcanzó sus niveles más altos desde enero de 2025.