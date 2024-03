Cierre del club de golf Tangolunda atenta contra inversión en el país, advierten expertos

Las afectaciones por el cierre del club de golf Tangolunda no solo lastiman a quienes viven del sector turismo en Huatulco, Oaxaca; diversos especialistas advierten que estas acciones arbitrarias también atentan contra las inversiones y la confianza que existe sobre México.

“Ellos se quedan sin chamba, se quedan sin sueldo, sin una forma de vivir honesta y están siendo afectados por una decisión gubernamental... Se trata más de acción política que una acción jurídica”, expone Adrián Castillo, abogado laboral.

La decisión abusiva, aseguran, perjudica a los trabajadores, quienes ahora están desprotegidos debido a que el gobierno acabó con las fuentes de empleo.

“Preocupa que se pierdan fuentes de trabajo que hoy nos hacen falta en este país, que en un lugar donde históricamente no hemos tenido la inversión que necesitamos como país, se afecte a la industria. No son 50 o 100 empleos, deriva en la aviación, en la hotelería, en los taxis, el señor que vende fruta en la calle, en toda la industria”, añadió.

Nadie querrá arriesgarse a invertir

Esta medida ilegal también afecta la confianza para invertir en México debido a que correrán el riesgo de perder el capital y nuevamente los empleados serán los que más sufrirán estos actos.

“Es un ejemplo más de que en México no se respetan las leyes, cuando tenemos personalidades que dicen que la ley no se tiene que respetar o no me vengan con las leyes y suponer que una persona pueda estar por encima de ellas, provoca esto”, mencionó Jorge Smeke, experto en temas económicos.

Al final, según advierten, actos como estos desencadenan una ola de desempleo y miseria en una región donde lo que urge es precisamente fuentes de trabajo.

“Si el campo de golf va a seguir siendo campo de golf o ahora va a ser un pastizal o ahora va a ser una zona abandonada... Desafortunadamente se quedan en el olvido y se desperdician”, concluyeron.