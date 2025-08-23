Muere mujer estadunidense tras someterse a cirugía estética en Reynosa, Tamaulipas

Una mujer de 60 años, residente de Estados Unidos, perdió la vida este viernes en Reynosa, Tamaulipas, luego de someterse a una cirugía estética en una clínica privada supuestamente identificada como “Davinci Aesthetic Surgery”, ubicada sobre el libramiento Luis Echeverría, a un costado del Puente Internacional Reynosa-Hidalgo.

De acuerdo con los primeros reportes, la paciente presentó complicaciones médicas durante la cirugía y posteriormente fue trasladada en una ambulancia particular al Hospital Santander.

La mujer ingresó sin signos vitales al Hospital Santander

El comunicado del Hospital Santander señala que la mujer llegó al área de urgencias en estado crítico, sin signos vitales, y acompañada de personas que se identificaron como sus amigos.

El equipo médico aplicó protocolos de urgencias, incluyendo maniobras avanzadas de reanimación y el uso de medicamentos especializados; sin embargo, la paciente no respondió a los procedimientos y se confirmó su fallecimiento.

La institución subrayó que no participó en los procedimientos médicos previos ni en el traslado de la paciente, limitando su intervención a la atención recibida al momento de su llegada.

Investigación de la Fiscalía de Tamaulipas la muerte de la mujer estadunidense tras cirugía estética

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJ) confirmó que abrió una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido. En su comunicado, detalló que se recaban pruebas y testimonios para deslindar responsabilidades y determinar las causas del deceso.

#FGJT_Informa La @FGJ_Tam inició Carpeta de Investigación por hechos ocurridos en los que pudiera haber perdido la vida una mujer presuntamente de nacionalidad norteamericana, derivado de complicaciones médicas en #Reynosa, #Tamaulipas, pic.twitter.com/Kd68CDUXa6 — Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (@FGJ_Tam) August 23, 2025

“De las primeras diligencias se desprende que la persona se habría sometido a un procedimiento estético en una clínica privada de esta ciudad, donde se presentaron complicaciones médicas”, informó la dependencia.

Asimismo, precisó que las autoridades continuarán con las indagatorias para definir la responsabilidad de la clínica involucrada y de los profesionales de la salud que participaron en la intervención quirúrgica.

Riesgos de las cirugías estéticas en clínicas privadas

El caso revive la discusión sobre los riesgos asociados a procedimientos estéticos en clínicas privadas sin supervisión estricta de autoridades sanitarias. Especialistas advierten que complicaciones graves pueden surgir cuando no se cumplen estándares de seguridad, protocolos de emergencia ni se cuenta con infraestructura hospitalaria adecuada.

Tal es el caso que ocurrió en Chiapas, luego de que una mujer perdiera la vida el pasado 20 de agosto, en una cirugía estética en Tuxtla Gutiérrez. La paciente de 42 años falleció durante un procedimiento en el Centro Médico Ana Isabel.

O como el caso de Jaqueline Yamilet Flores, una joven mujer de 25 años y originaria de Saltillo, perdió la vida tras someterse a una cirugía estética en la clínica privada de ‘El Obispado’, en Monterrey, Nuevo León, el pasado 13 de agosto