Citigroup Inc despedirá a empleados no vacunados contra Covid-19

Citigroup Inc informó que despedirá a todos los empleados que no estén vacunados contra Covid-19 a partir del 14 de enero, con ello, se convertirá en el primer banco importante de Wall Street en imponer una sanción a los no vacunados.

Citigroup Inc tomó la decisión para cumplir con una política anunciada el año pasado de “sin vacuna, no hay empleo”, por lo que su personal tiene unos días para inmunizarse antes de que la compañía los despida.

Citigroup Inc será la primera firma de Wall Street en aplicar dicha política, mientras la industria financiera intenta descifrar qué tan seguro es volver a las oficinas en medio del avance de la nueva variante de Covid-19, considerada más contagiosa que sus antecesoras.

Sin embargo, Citigroup Inc anunció que evaluará algunos casos de empleados no vacunados por motivos religiosos, médicos o cualquier otra adaptación por ley local o estatal.

Reuters

Varias compañías financieras retrasaron sus planes de regreso a la oficina, mientras que otras están alentando al personal a trabajar desde casa, vacunarse y hacerse pruebas periódicas para combatir la pandemia de Covid-19 en el mundo.

Sanciones a los no vacunados en Francia y Alemania

Aunque Citigroup Inc es la primera compañía en tomar medidas contra los no vacunados, bajo la política “sin vacuna, no hay empleo”, algunos países también decidieron tomar medidas contra las personas que decidieron no inmunizarse.

En Alemania, solo los que tengan su cuadro de vacunación completo, con refuerzo incluido, podrán entrar a bares y restaurantes sin necesidad de presentar una prueba negativa de Covid-19.

Reuters

Además, el canciller Olaf Scholz anunció que las personas vacunadas también estarán exentas de la cuarentena en caso de tener contacto con una persona infectada.

En tanto, Francia aprobó el pasaporte de vacunación en todo el país. Luego de tres días y tres noches, la asamblea general respaldó el proyecto de ley, que solicitará el pasaporte en lugar de pedir pruebas negativas de Covid-19 para ingresar a lugares públicos.

El pasaporte de vacunación se aplicará a partir del 15 de enero en Francia y se solicitará a todos los mayores de 16 años, por lo tanto, los no vacunados ya no podrán ingresar a restaurantes, bares, cines, cafeterías, centros culturales y no podrán utilizar el transporte público.