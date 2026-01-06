¡Changos! Presuntos secuestradores en Chihuahua caen con armas y un mono

Una pareja de presuntos secuestradores intentó raptar a cuatro personas en las inmediaciones del Aeropuerto de Ciudad Juárez, en Chihuahua , pero las víctimas los sometieron, los sujetos trataron de escapar y posteriormente fueron detenidos con armas y un mono.

Los hechos sucedieron el domingo 4 de enero de 2026, cuando los afectados viajaron a dicha ciudad fronteriza y pidieron un transporte por una aplicación móvil, por lo cual tuvieron que salir de la terminal aérea de Ciudad Juárez a esperarlo. En ese momento fue cuando un hombre bajó de una camioneta, sacó un arma y amagó a las cuatro personas para que subieran al vehículo.

El operativo: cámaras de vigilancia localizan camioneta de los plagiarios

Aunque el presunto agresor disparó contra los viajeros, ellos lograron someterlo. La persona que conducía la camioneta sospechosa escapó de la zona. Tras la llegada de la policía, fueron las cuatro personas quienes entregaron al presunto criminal.

Posteriormente, con ayuda de las cámaras de vigilancia de Ciudad Juárez pudieron detectar la camioneta involucrada en la colonia Nuevo Hipódromo y lograron la detención de una mujer. En el operativo también colaboraron elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano.

Armas largas y un mono: el extraño botín incautado a la banda de secuestradores

Al realizar una inspección al vehículo, las autoridades encontraron tres armas largas, un arma corta, equipo táctico, así como un ejemplar de mono, el cual fue entregado a Resguardo Municipal.

Mientras que los dos presuntos secuestradores , Ernesto G. R. y Alejandra Neftalí G.J., fueron turnados a las autoridades correspondientes, junto con el auto involucrado y las armas aseguradas. Una de las víctimas resultó con un disparo en la pierna.

