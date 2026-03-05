Siniestro hallazgo: Encuentran restos humanos en noria de Salinas Victoria, Nuevo León

La búsqueda incansable de una madre dio resultados, aunque no de la forma que nadie esperaría. En el municipio de Salinas Victoria, Nuevo León, se registró un fuerte despliegue de seguridad tras el hallazgo de restos humanos en el fondo de una noria.

El escenario, ubicado en la comunidad conocida como Los Morales, es un punto de difícil acceso donde la soledad del camino solo es interrumpida por el paso de las autoridades.

Madre buscadora encontró los restos en Salinas Victoria

El descubrimiento fue realizado por una mujer que recorre brechas y caminos con la esperanza de encontrar a su hijo, desaparecido desde el año 2023. Durante su caminata por esta zona alejada, detectó indicios que la llevaron a la noria.

Tras dar aviso a las autoridades, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y Servicios Periciales se movilizaron para iniciar las labores de rescate en el pozo.

¿Qué encontraron bajo la noria en Salinas Victoria?

En el sitio no solo se confirmaron restos humanos. Las autoridades y personas en el lugar localizaron diversas pertenencias, como ropa y zapatos, que quedaron esparcidos o acumulados en la zona.

Estos objetos son ahora piezas clave para los peritos de Criminalística, quienes buscan determinar si corresponden a personas con reporte de desaparición en la región.

Autoridades de Salinas Victoria realizan un despliegue tras hallar restos humanos en una noria, en la comunidad Los Morales. 🕵️‍♀️



El hallazgo fue presuntamente hecho por una mujer que busca a su hijo desaparecido desde 2023. Hasta ahora se confirma un cuerpo, aunque podrían haber… — INFO7MTY (@info7mty) March 5, 2026

¿Cuántos restos humanos encontraron en la noria?

Aunque de manera oficial la Fiscalía ha confirmado la localización de un cuerpo, existe la fuerte presunción de que en el interior de la noria podrían encontrarse más restos.

Debido a la profundidad y las condiciones del terreno, las labores de extracción son lentas y se realizan con extremo cuidado para no contaminar la escena ni dañar las evidencias óseas que aún podrían estar ocultas.

Una zona bajo la sombra del delito

El lugar del hallazgo no es desconocido para las fuerzas del orden. Según fuentes cercanas a la investigación, en esta zona operan grupos delictivos que utilizan las brechas para abandonar y desmantelar vehículos robados.

Además, se tiene el antecedente de que, en terrenos cercanos a este punto, el Ejército Mexicano ya había desmantelado anteriormente un laboratorio de drogas, lo que confirma la peligrosidad del sector.

#México es un cementerio gigante:



Diversas ONG’s detectan una o más fosas clandestinas, en cada una de las 32 entidades del país.



La Plataforma Ciudadana de Fosas Clandestinas 2024, actualizada por iniciativa de Artículo 19, Datacívica y la Universidad Iberoamericana, denuncia… pic.twitter.com/6tG0oV794j — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 12, 2026

Noria con restos humanos se encuentra en una zona de difícil acceso

Llegar a la comunidad de Los Morales no es fácil; es un sitio muy apartado que complica el traslado de equipo pesado.

La prioridad ahora es agotar la inspección en la noria para confirmar o descartar si este pozo fue utilizado de manera sistemática para ocultar más víctimas.