¡Defiende a migrantes! Un hombre no identificado disfrazado de Batman interrumpió dramáticamente una reunión del concejo municipal de Santa Clara, en California, para exigir que las autoridades locales dejaran de colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), esto en medio de un clima político tenso en los Estados Unidos por las redadas migratorias .

Este peculiar hecho sucedió en la jornada del 27 de enero de 2026, durante una sesión conjunta del Ayuntamiento y la Santa Clara Stadium Authority, donde se debatían asuntos relacionados con la seguridad en torno al Super Bowl LX , que se celebrará el próximo 8 de febrero en el Levi’s Stadium.

A man dressed as Batman scolded officials at a Santa Clara, California, council meeting for their inaction in relation to possible deployment of ICE at the upcoming Super Bowl.



During a livestream of a meeting between the Santa Clara City Council, Santa Clara Stadium and other… pic.twitter.com/spjee2riY6 — CBS News (@CBSNews) January 30, 2026

¿Qué dijo el hombre disfrazado de Batman?

El manifestante, vestido como el icónico superhéroe , tomó el micrófono durante el turno de comentarios públicos y lanzó un enérgico discurso, y que estuvo cargado de crítica hacia los funcionarios locales. Acusó al concejo de ser “cobardes” por no implementar medidas para evitar que recursos municipales sean utilizados en cooperación con el ICE, además de que pidió una postura clara antes del evento deportivo más esperado del año.

Entre sus palabras más duras, el hombre cuestionó a los concejales acerca de su responsabilidad al proteger a la comunidad y urgió a que ningún recurso de la ciudad sea destinado para apoyar las redadas del ICE. El momento se volvió viral en redes sociales gracias al disfraz y el tono vehemente, generando miles de reproducciones y reacciones en plataformas como Twitter, TikTok y Reddit.

Gay Batman has a meltdown in front of City Council over ICE coming to Santa Clara pic.twitter.com/JhoC0I9peq — End Wokeness (@EndWokeness) January 29, 2026

¿Por qué las protestas contra el ICE crecen en Estados Unidos?

Estos actos de protestas se enmarcan en un movimiento social más amplio que ha tomado fuerza tras dos sucesos fatales en los que agentes federales en Minneapolis se encuentran presuntamente implicados. En esos incidentes murieron Renee Nicole Macklin Good y Alex Jeffrey Pretti, ambos en circunstancias que han generado controversia, videos de testigos y análisis mediático, provocando indignación y protestas en todo el país.

Estas muertes han desencadenado movilizaciones, llamados a boicots, además de debates acerca de la cooperación entre autoridades locales y agencias federales como el ICE, especialmente en ciudades que serán sede de grandes eventos públicos.

Aunque algunos críticos minimizan la protesta del ciudadano disfrazado de Batman, otros señalan que su intervención captó la atención nacional acerca de un tema sensible: la inmigración y el uso de la fuerza federal, ampliando el debate público y político en un momento clave previo al Super Bowl y en medio de un clima de tensiones sociales; ¿puede una protesta simbólica como esta influir en las políticas de cooperación con agencias federales como el ICE?