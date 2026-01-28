“Yo me voy con mi esposo": Mujer con bebé en brazos suplica a agentes de ICE que la arresten

La crisis migratoria en los Estados Unidos ha dejado de ser solo una cifra de arrestos para convertirse en una serie de tragedias humanas filmadas en estacionamientos. En el noreste de Minneapolis, un nuevo video ha captado el momento en que agentes federales de ICE separan a una familia ecuatoriana, ignorando las súplicas de una mujer que rogaba ser deportada junto a su esposo para no quedarse desamparada con su bebé en brazos.

#ICE agents smash a family’s car window to #abduct two people in Columbia Heights, #Minneapolis . The wife of one of the men pleads with the agents for mercy while holding their baby pic.twitter.com/RPmLFtBUKI — Oʂɯαʅԃσ Rσყҽƚƚ (@oswaldosrm) January 28, 2026

Agentes de ICE arrestan a familia de migrantes

Todo ocurrió a plena luz del día. Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) rodearon un vehículo y, tras golpear las ventanas, bajaron por la fuerza a dos hombres para esposarlos. En el asiento trasero, Jenny observaba con terror mientras protegía a su pequeña hija.

En cuestión de segundos, el hombre que mantenía el hogar y su primo fueron capturados bajo el argumento de ser indocumentados, rompiendo la estabilidad de su hogar.

"No quiero quedarme sola": La súplica desesperada a los agentes de ICE

Mientras los agentes aseguraban a los detenidos, Jenny tomó una decisión drástica: pidió ser arrestada ella también. "Les gritaba que me llevaran con él, pero no quisieron llevarnos a mí ni a mi hija", relató la mujer con la voz quebrada.

Su miedo no es solo la separación afectiva; Jenny no tiene empleo y su esposo era el único sustento económico de la casa, por lo que ahora se enfrenta a un futuro incierto sin saber cómo sobrevivirá.

🚨 JUST IN: Columbia Heights, Minneapolis — ICE detained two migrants as a woman with a baby begged to go to Whipple too, refusing to stay behind while agents told her, “take the baby home.”https://t.co/ELoJescCuV — Derrick Evans (@DerrickEvans4WV) January 27, 2026

"Nos ven como criminales"

A pesar de que las autoridades federales aseguran estar enfocadas en delincuentes peligrosos, Jenny defiende la calidad moral de su familia. "Solo queremos proveer para nuestra familia y que no les falte nada, por eso cruzamos a este país", explicó durante una entrevista en la que prefirió no mostrar su rostro por miedo.

Sin embargo, lamentó que, a los ojos del sistema, su esfuerzo por una vida mejor sea visto simplemente como un acto criminal.

Forcejeo con agentes de ICE durante el arresto

El video del incidente también muestra momentos de alta tensión cuando Jenny, en un intento desesperado, parece ayudar a su primo a salir del auto tras ser arrestado. El hombre logró correr por unos instantes antes de ser tacleado y sometido nuevamente por un agente federal.

Tras el forcejeo, los oficiales simplemente le ordenaron a la mujer que se fuera a su casa, dejándola sola en el asfalto con su bebé y el trauma de la separación.

I am aware of reports that this precious 5-year old, Liam Ramos, who was kidnapped by ICE as he returned home from preschool in Minneapolis may be in San Antonio, Texas.



I will be visiting the Dilley Detention Center in San Antonio next week to conduct oversight and will demand… pic.twitter.com/ADrNcrwBPX — Congresswoman Jasmine Crockett (@RepJasmine) January 23, 2026

El impacto de las redadas masivas en Minnesota

Este caso no es un hecho aislado. Según altos funcionarios del ICE , ya se han realizado cerca de 3 mil 400 arrestos en Minnesota en lo que va de esta ofensiva migratoria. Aunque el gobierno ha sugerido posibles cambios en las tácticas, las imágenes demuestran que las separaciones familiares siguen ocurriendo de forma cruda.

Mientras Jenny espera noticias de su esposo, su historia refleja el dolor de miles que hoy prefieren el regreso a su país antes que vivir divididos.