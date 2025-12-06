Cae “El Danone”, jefe de plaza del CJNG en Quintana Roo: los 7 municipios donde operaba

Un nuevo golpe contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Quintana Roo se registró con la captura de Emilio Alejandro "N", alias "H" y/o "Danone”, señalado como presunto jefe de plaza del cártel.

La captura de este individuo fue informada este sábado 6 de diciembre de 2025 por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo.

Revelan zonas de operación de "H", jefe de plaza del CJNG

Emilio Alejandro “N” es investigado como presunto implicado en delitos contra la salud y por el delito de violación a la Ley Federal de Arma de Fuegos y Explosivos.

Es considerado jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación en la Zona Norte de Quintana Roo, principalmente en los municipios de:



Tulum Playa Del Carmen Puerto Morelos Lázaro Cárdenas Cozumel Benito Juárez Isla Mujeres

"Danone” lideraba grupo "Deltas: Operativa Jaguar"

El detenido, informaron las autoridades, lideraba de manera intelectual acciones para expandir el territorio controlado por el CJNG bajo el nombre de Deltas: Operativa Jaguar, al cual aseguraron armas y equipo táctico con los mismos logotipos y letras.

Elementos del Grupo de Investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en coordinación con la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa Nacional; en recorridos de vigilancia, se percataron de dos hombres, quienes estaban a la altura de la cajuela de un vehículo estacionado y con la cajuela abierta intercambiando varias bolsitas de plástico transparentes con marihuana.

Los hechos ocurrieron sobre la Avenida José López Portillo, a 15 metros antes de la entrada al estacionamiento de un supermercado, en la Supermanzana 98, Manzana 53, del municipio de Benito Juárez.

Sin embargo, al notar la presencia de los elementos de seguridad, uno de los sujetos salió corriendo y se dio a la fuga.

Decomisan droga, armas y un automóvil a jefe de plaza del CJNG

Los elementos le decomisaron una mochila, 64 bolsitas de plástico transparentes con marihuana, 23 bolsitas de plástico transparente con fragmentos sólidos cristalinos similares al cristal y 19 bolsitas de plástico transparente con polvo blanco con características similares a la cocaína.

Así como una pistola calibre 9 milímetros, un cargador negro, 12 cartuchos 9 milímetros color dorado, el vehículo gris y 300 mil pesos en billetes de diferentes denominaciones y cuatro teléfonos celulares.

