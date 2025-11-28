Cae otro presunto reclutador del Rancho Izaguirre: “El Coreano” obedecía órdenes de “El Lastra”

Autoridades de Chiapas detuvieron en Ocozocoautla a Héctor “N”, conocido como “El Coreano”, señalado por su presunta participación en el caso Rancho Izaguirre, un centro de reclutamiento y adiestramiento ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Primeras investigaciones apuntan a que el sujeto formaba parte del grupo que reclutaba a víctimas que llegaban con engaños al predio La Galera, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, bajo órdenes de José Gregorio Lastra, alias, “El Comandante Lastra”.

Detienen a presunto reclutador del Rancho Izaguirre en Ocozocoautla, Chiapas

El sujeto está acusado de desaparición cometida por particulares, trata de personas y delincuencia organizada, al supuestamente atraer a jóvenes con ofertas falsas de trabajo.

Mismos que terminaban en este predio, descubierto a inicios de marzo por colectivos de búsqueda, quienes denunciaron que además de prendas, también se encontraban hornos clandestinos; sin embargo, las autoridades únicamente confirmaron que el rancho operaba como una “escuela” para sicarios.

En las próximas horas, Héctor "N" será presentado ante el Centro de Justicia Penal Federal de Puente Grande, Jalisco, donde continuará su proceso.

Caso Rancho Izaguirre: así operaba la red de reclutamiento del CJNG

El caso del Rancho Izaguirre destapó toda una red dedicada al reclutamiento forzado con un modus operandi bien definido, en donde las víctimas eran contactadas mediante falsas ofertas de trabajo en redes sociales.

Les prometían empleos como guardias de seguridad con sueldos de 4 mil a 12 mil pesos semanales. Una vez que eran enganchados, los abordaban en centrales de autobuses desde donde se les trasladaba al rancho para iniciar “el entrenamiento”.

Dentro del predio, les quitaban sus pertenencias, los uniformaban con ropa táctica y los mantenían incomunicados durante un mes.

Dependiendo de las aptitudes, los reclutas eran asignados a distintos puestos o enviados a diferentes entidades. Algunas fuentes señalan que quienes se negaban a entrenar o intentaban escapar eran asesinados o recibían castigos brutales. Por este caso, hasta el momento hay 19 personas detenidas, algunas ya vinculadas a proceso.

¿Quién es José Gregorio “El Lastra”, el jefe de “El Coreano”?

El 20 de marzo de 2025 fue detenido en la Ciudad de México (CDMX), José Gregorio “N”, alias “El Lastra” o “Comandante Lastra”, señalado como uno de los líderes encargados de entrenar a los jóvenes en el rancho del horror.

“El Lastra” contaba con una ficha de búsqueda desde agosto de 2020, reportado como desaparecido en Tuxtla Gutiérrez. Pero cuatro años después, se confirmó que no estaba desaparecido, sino que en realidad operaba para el CJNG.