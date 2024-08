¿Cuál es el protocolo de una toma de protesta en México?

La presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, recibe este jueves la constancia de mayoría emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Y será el próximo 1 de octubre cuando tome protesta como la primera presidenta de México, ante esto, es importante recorrer la historia del país y saber cómo es el protocolo de este relevante evento.

Se trata de una ceremonia que ha cambiado a lo largo de la historia de México, pues tras la consumación de la Independencia en 1821, comenzaron a tomar forma; sin embargo, fue hasta la Constitución de 1917 en que las tomas de protesta se rigieron por los principios de la Carta Magna.

¿Cuál es el protocolo de la toma de protesta?

La toma de protesta se realiza en el Congreso de la Unión, en el caso del Ejecutivo Federal, el 1 de octubre, justo en el cambio de mandato. Suelen asistir otros funcionarios públicos como miembros del gabinete y se utiliza la bandera y la banda presidencial, así como la Carta Magna para resaltar la importancia del evento.

Asimismo, se acostumbra a que el futuro mandatario dé un discurso después de la toma de protesta. También se mandan invitaciones a presidentes de las naciones con las que México tiene relaciones diplomáticas, para el evento de Claudia Sheinbaum se mandaron más de 200, incluido al presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Estas son las palabras que deberá emitir Sheinbaum:

“Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande”.

Además, recibirá la banda presidencial del actual presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en la ceremonia.