Claudia Sheinbaum recibe premio internacional por apoyar a la industria del cine

El miércoles 24 de mayo, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, recibió un reconocimiento internacional por el impulso que le ha dado al cine nacional, ya que consideran su rol de trabajo es vital en el crecimiento que han tenido las producciones audiovisuales.

“Sheinbaum Pardo abrazó la industria durante una pandemia mundial al digitalizar y simplificar los procedimientos administrativos para filmar en la región de la capital”, señaló el comunicado emitido por la compañía de cine.

En 2022 el número de películas mexicanas que se presentaron a nivel nacional y mundial rondó las 87 producciones, entre ellas destacó la realizada por Alejandro González Iñarritu "Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades" , misma que se grabó alrededor de la república mexicana; por otra parte, la asistencia mejoró en comparación del 2021, por esa razón Sheinbaum fue premiada.

¿Qué empresa le dará el reconocimiento de cine a Claudia Sheinbaum?

El reconocimiento será otorgado por Motion Pictures Association, misma que se describe como la voz de prestigiosas casas productoras nacionales e internacionales; dicha empresa tuvo su origen en 1898 y desde ese momento ha apoyado a distintos artistas y directores como Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón e incluso actrices de la talla de Salma Hayek.

¿Cuándo será la premiación de Claudia Sheinbaum por su apoyo al cine?

Se estima que la premiación sea en junio, aunque de momento no hay una fecha establecida, sí una locación, esta será en Washington, en donde la empresa tiene sus oficinas centrales; al evento acudirán múltiples personajes como Hackeen Jeffries y Gina Prince- Bythewood, quien ha dirigido más de cinco películas entre las que destacan: Sabor a miel, La vieja guardia o La mujer rey; el premio que obtendrá la titular de la Ciudad de México es el premio Industry Champion.

To mark 200 years of US-Mexico diplomatic relations, @MexicoInstitute, @ASU_filmschool and @udg_oficial launched the US-Mexico Bicentennial Kaleidoscope — a film contest/festival to “encourage and curate new narratives” about the 🇺🇸🇲🇽 relationship.



More: https://t.co/adJ820LDja pic.twitter.com/7mbgoea5tq — Motion Picture Association (@motionpictures) May 16, 2023

“Cada uno de los homenajeados de este año está trabajando a su manera para garantizar el éxito de la economía creativa global, proteger a los creadores y construir una vía más inclusiva para los narradores. Es gracias a ellos, y a muchos otros, que la industria continúa ofreciendo películas y programas de televisión amados por el público en todas partes”, sentenciaron los miembros de Motion Pictures Association.