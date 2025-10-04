¿Otra vez con clima extremo en México? Canales de baja presión provocan lluvias intensas en gran parte del país

El clima en México, hoy 4 de octubre, mantiene en alerta a diferentes regiones del país, ante la presencia de sistemas de baja presión e inestabilidad atmosférica que podrían generar lluvias intensas y afectaciones en comunidades.

Se espera que estas condiciones generen fuertes precipitaciones, afectando amplias zonas y provocando posibles complicaciones en vialidades y comunidades. Autoridades llaman a la población a extremar precauciones y mantenerse informada sobre posibles cambios en el clima.

¿En qué estados va a llover muy fuerte?

Se esperan lluvias y precipitaciones puntuales en varias regiones del país debido a la interacción de sistemas de baja presión e inestabilidad atmosférica, no olvides salir preparado con tu paraguas.



Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: Michoacán (oeste), Guerrero (costa, este y oeste), Oaxaca (oeste), Veracruz (sur), Tabasco (oeste) y Chiapas (norte, centro y sur).



Michoacán (oeste), Guerrero (costa, este y oeste), Oaxaca (oeste), Veracruz (sur), Tabasco (oeste) y Chiapas (norte, centro y sur). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Jalisco, Colima, Estado de México, Puebla, Campeche y Yucatán.



Jalisco, Colima, Estado de México, Puebla, Campeche y Yucatán. Chubascos con lluvias puntuales fuertes : Nayarit, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Quintana Roo.



: Nayarit, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Quintana Roo. Intervalos de chubascos: Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Tamaulipas, San Luis Potosí e Hidalgo.



Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Tamaulipas, San Luis Potosí e Hidalgo. Lluvias aisladas: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Guanajuato y Querétaro.

Calor extremo y temperaturas bajas en México

Las condiciones climáticas también provocarán variaciones en las temperaturas, con zonas que tendrán calor intenso y otras que podrían registrar mínimas de 5 grados. Se recomienda a la población mantenerse hidratada y protegerse de los cambios bruscos de temperatura.



Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Baja California Sur, Sonora (centro y sur), Chihuahua (suroeste), Nayarit y Sinaloa.

: Baja California Sur, Sonora (centro y sur), Chihuahua (suroeste), Nayarit y Sinaloa. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí (este), Hidalgo (norte), Puebla (norte), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas mínimas para mañana 04 de octubre de 2025:



Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Durante esta tarde-noche, se pronostican #Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en el occidente, sur y sureste del país, incluida la #PenínsulaDeYucatán.



Todos los detalles en los gráficos ⬇️ pic.twitter.com/H8cG5brS3G — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 4, 2025

Clima en CDMX y Edomex hoy 4 de octubre

En el Valle de México, el clima se presenta con cielo nublado durante el día y un ambiente fresco a templado por la mañana y con frío.

La tarde del 4 de octubre se esperan lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas, que podrían provocar inundaciones en la CDMX y en el Edomex.