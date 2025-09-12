Logo InklusionSitio accesible
FUERZA INFORMATIVA AZTECA
En Vivo

Ciclón tropical “Mario” se podría formar frente a Guerrero y Oaxaca; lluvias amenazan este viernes

La depresión tropical Trece-E podría convertirse en tormenta tropical e incluso alcanzar categoría de huracán en el Pacífico mexicano; así el clima este viernes.

clima 12 septiembre 2025
¿"Mario” podría convertirse en huracán?|FIA
Notas
Salud y Educación
Escrito por: Iveth Ortiz
Compartir nota

Este viernes 12 de septiembre se prevé que la depresión tropical Trece-E se convierta en la tormenta tropical “Mario” frente a las costas de Guerrero y Michoacán, por lo que se espera un clima con intensas lluvias.

Este posible ciclón podría también alcanzar la categoría de huracán, por lo que su circulación traerá tormentas y ráfagas de viento, especialmente en las regiones costeras del Pacífico Sur.

¿Dónde se esperan lluvias intensas este viernes en México?

  • Lluvias muy fuertes: Veracruz (sur), Oaxaca (norte y este), Chiapas (norte, centro y sur), Tabasco, Campeche (suroeste y sur), Yucatán (este) y Quintana Roo (norte).
  • Lluvias fuertes: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Puebla.
  • Chubascos: Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.
  • Lluvias ligeras: Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato.

¿Hará calor este viernes en México?

Además de las lluvias, se mantendrá un ambiente caluroso en estados del norte, litoral del Pacífico y Golfo de México, así como en la península de Yucatán. A continuación, te dejamos la lista de temperaturas:

  • Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Campeche y Yucatán.
  • Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Durango, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos, Guerrero, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.

¿En qué zonas se esperan temperaturas bajas?

  • Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California.
  • Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Durango, Estado de México, Puebla y Veracruz.

Clima en CDMX y Edomex hoy viernes 12 de septiembre

Este viernes, la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) amanecerán con cielo mayormente nublado, especialmente en las zonas altas, donde habrá bancos de niebla que podrían afectar la visibilidad.

Por la tarde, el clima se mantendrá templado, pero con posibilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes, acompañados de descargas eléctricas y granizo en algunas zonas.

Las temperaturas en la capital oscilarán entre 13 y 15 °C de mínima y 22 a 24 °C de máxima, mientras que en Toluca se prevé mínimas de 8 a 10 °C y máximas de 18 a 20 °C.

Clima en MéxicoPronóstico del tiempo

Nota