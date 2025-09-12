Ciclón tropical “Mario” se podría formar frente a Guerrero y Oaxaca; lluvias amenazan este viernes

Este viernes 12 de septiembre se prevé que la depresión tropical Trece-E se convierta en la tormenta tropical “Mario” frente a las costas de Guerrero y Michoacán, por lo que se espera un clima con intensas lluvias.

Este posible ciclón podría también alcanzar la categoría de huracán, por lo que su circulación traerá tormentas y ráfagas de viento, especialmente en las regiones costeras del Pacífico Sur.

¿Dónde se esperan lluvias intensas este viernes en México?

Lluvias muy fuertes : Veracruz (sur), Oaxaca (norte y este), Chiapas (norte, centro y sur), Tabasco, Campeche (suroeste y sur), Yucatán (este) y Quintana Roo (norte).

: Veracruz (sur), Oaxaca (norte y este), Chiapas (norte, centro y sur), Tabasco, Campeche (suroeste y sur), Yucatán (este) y Quintana Roo (norte). Lluvias fuertes : Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Puebla.

: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Puebla. Chubascos: Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.

Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos. Lluvias ligeras: Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato.

Para esta noche se prevén #Lluvias puntuales intensas en 12 entidades del territorio nacional. Los detalles del #Pronóstico en https://t.co/P4uRB1bLN2 pic.twitter.com/K6wh9jK5O8 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 12, 2025

¿Hará calor este viernes en México?

Además de las lluvias, se mantendrá un ambiente caluroso en estados del norte, litoral del Pacífico y Golfo de México, así como en la península de Yucatán. A continuación, te dejamos la lista de temperaturas:



Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Campeche y Yucatán.

Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Campeche y Yucatán. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Durango, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos, Guerrero, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.

¿En qué zonas se esperan temperaturas bajas?

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California.

zonas serranas de Baja California. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Durango, Estado de México, Puebla y Veracruz.

Ya estamos en temporada de #FrentesFríos, conoce todo acerca de ellos en el siguiente video pic.twitter.com/Nk2HoLlUAw — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 11, 2025

Clima en CDMX y Edomex hoy viernes 12 de septiembre

Este viernes, la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) amanecerán con cielo mayormente nublado, especialmente en las zonas altas, donde habrá bancos de niebla que podrían afectar la visibilidad.

Por la tarde, el clima se mantendrá templado, pero con posibilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes, acompañados de descargas eléctricas y granizo en algunas zonas.

Las temperaturas en la capital oscilarán entre 13 y 15 °C de mínima y 22 a 24 °C de máxima, mientras que en Toluca se prevé mínimas de 8 a 10 °C y máximas de 18 a 20 °C.