Clima hoy 7 de octubre: ¿Cuáles serán los estados más afectados por la tormenta ‘Lidia’?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico del clima para este sábado 7 de octubre de 2023 se prevén lluvias fuertes a intensas sobre estados del noreste, oriente, centro, sur y sureste del país, además de la Península de Yucatán.

Por otro lado, el frente frío Número 4 que se desplazará gradualmente sobre el Golfo de México, trayendo condiciones para lluvias puntuales torrenciales en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, y puntuales intensas en San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Guerrero.

A su vez, se pronostica evento de “Norte” con rachas de viento de 60 a 80 km/h y oleaje de 1 a 3 metros de altura en las costas de Tamaulipas y Veracruz, así como rachas de viento de 40 a 50 km/h en el Istmo de Tehuantepec. También se pronostican rachas de viento de 50 a 70 km/h y oleaje de 1 a 3 metros de altura en costas de Oaxaca y Guerrero.

¿Dónde podrá tocar tierra la tormenta tropical 'Lidia'?

De acuerdo con la Conagua, actualmente la tormenta tropical ‘Lidia’ se encuentra a 735 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 785 kilómetros al oeste-suroeste de Manzanillo, Colima.

Se espera que el fenómeno gane fuerza hasta transformarse en huracán categoría 1 durante la madrugada del sábado y posteriormente regrese como tormenta tropical el domingo 8 de octubre.

⛈️ La #TormentaTropical #Lidia se localizó esta tarde a 735 km al sur de Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur. Ocasiona #Chubascos en la entidad y refuerza la probabilidad de #Lluvias fuertes a muy fuertes en el noroeste y occidente de #México ⬇️https://t.co/VVYNAkgh8w pic.twitter.com/tKRVX9jxXP — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 6, 2023

¿Habrá lluvias en Acapulco? Esto dice el pronóstico del clima en México

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) indicó que para este sábado 7 de octubre se esperan lluvias muy fuertes en varios estados de la República, así como lluvias muy fuertes en gran parte del territorio, ¿dónde más se esperan las precipitaciones?



Lluvias intensas con puntuales torrenciales en Puebla, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Chiapas.

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas en San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Guerrero, Jalisco y Nayarit.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Durango, Sinaloa, Zacatecas, Michoacán, Colima, Tamaulipas, Campeche y Yucatán.

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes en Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Morelos, Tlaxcala y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos en Sonora y Ciudad de México.

¿En qué estados de la República va a llover hoy?|CONAGUA

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex este sábado?

Para la Ciudad de México y Estado de México se pronostica por la mañana, cielo nublado con bruma, ambiente fresco, bancos de niebla y lloviznas en zonas del Valle de México.

Por la tarde, cielo nublado con lluvias e intervalos de chubascos en la capital del país y lluvias puntuales fuertes en el Edomex, mismas que se acompañarán de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

¡Aguuuasss! Habrá lluvias y descargas eléctricas en el Valle de México para este sábado |CONAGUA

Así estará el clima en Cuautla, Morelos, este sábado

En el municipio de Cuautla se espera un clima con cielo medio nublado y ambiente fresco en la región, así como frío y bancos de niebla en zonas altas de Hidalgo, Tlaxcala y Puebla. Durante la tarde, cielo nublado habrá lluvias puntuales intensas en Querétaro e Hidalgo, y fuertes en Guanajuato, Morelos y Tlaxcala.

¡Toma precauciones! Todas las precipitaciones anteriormente mencionadas se acompañarán de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo, originar reducción de la visibilidad, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como provocar deslaves, inundaciones y encharcamientos.

Por la tarde ambiente templado y caluroso en zonas de Puebla (suroeste) y Morelos. Viento del este y noreste de 15 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h con posibles tolvaneras en la región.