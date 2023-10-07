Clima hoy 7 de octubre: ¿Cuáles serán los estados más afectados por la tormenta ‘Lidia’?
La tormenta tropical ‘Lidia’ podría intensificarse a huracán categoría 1, afectado a varios estados de la República, ¿qué zonas esperan lluvias hoy 7 de octubre?
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico del clima para este sábado 7 de octubre de 2023 se prevén lluvias fuertes a intensas sobre estados del noreste, oriente, centro, sur y sureste del país, además de la Península de Yucatán.
Por otro lado, el frente frío Número 4 que se desplazará gradualmente sobre el Golfo de México, trayendo condiciones para lluvias puntuales torrenciales en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, y puntuales intensas en San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Guerrero.
A su vez, se pronostica evento de “Norte” con rachas de viento de 60 a 80 km/h y oleaje de 1 a 3 metros de altura en las costas de Tamaulipas y Veracruz, así como rachas de viento de 40 a 50 km/h en el Istmo de Tehuantepec. También se pronostican rachas de viento de 50 a 70 km/h y oleaje de 1 a 3 metros de altura en costas de Oaxaca y Guerrero.
¿Dónde podrá tocar tierra la tormenta tropical 'Lidia'?
De acuerdo con la Conagua, actualmente la tormenta tropical ‘Lidia’ se encuentra a 735 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 785 kilómetros al oeste-suroeste de Manzanillo, Colima.
Se espera que el fenómeno gane fuerza hasta transformarse en huracán categoría 1 durante la madrugada del sábado y posteriormente regrese como tormenta tropical el domingo 8 de octubre.
⛈️ La #TormentaTropical #Lidia se localizó esta tarde a 735 km al sur de Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur. Ocasiona #Chubascos en la entidad y refuerza la probabilidad de #Lluvias fuertes a muy fuertes en el noroeste y occidente de #México ⬇️https://t.co/VVYNAkgh8w pic.twitter.com/tKRVX9jxXP— CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 6, 2023
¿Habrá lluvias en Acapulco? Esto dice el pronóstico del clima en México
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) indicó que para este sábado 7 de octubre se esperan lluvias muy fuertes en varios estados de la República, así como lluvias muy fuertes en gran parte del territorio, ¿dónde más se esperan las precipitaciones?
- Lluvias intensas con puntuales torrenciales en Puebla, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Chiapas.
- Lluvias muy fuertes con puntuales intensas en San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Guerrero, Jalisco y Nayarit.
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Durango, Sinaloa, Zacatecas, Michoacán, Colima, Tamaulipas, Campeche y Yucatán.
- Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes en Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Morelos, Tlaxcala y Quintana Roo.
- Intervalos de chubascos en Sonora y Ciudad de México.
¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex este sábado?
Para la Ciudad de México y Estado de México se pronostica por la mañana, cielo nublado con bruma, ambiente fresco, bancos de niebla y lloviznas en zonas del Valle de México.
Por la tarde, cielo nublado con lluvias e intervalos de chubascos en la capital del país y lluvias puntuales fuertes en el Edomex, mismas que se acompañarán de descargas eléctricas y posible caída de granizo.
Así estará el clima en Cuautla, Morelos, este sábado
En el municipio de Cuautla se espera un clima con cielo medio nublado y ambiente fresco en la región, así como frío y bancos de niebla en zonas altas de Hidalgo, Tlaxcala y Puebla. Durante la tarde, cielo nublado habrá lluvias puntuales intensas en Querétaro e Hidalgo, y fuertes en Guanajuato, Morelos y Tlaxcala.
¡Toma precauciones! Todas las precipitaciones anteriormente mencionadas se acompañarán de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo, originar reducción de la visibilidad, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como provocar deslaves, inundaciones y encharcamientos.
Por la tarde ambiente templado y caluroso en zonas de Puebla (suroeste) y Morelos. Viento del este y noreste de 15 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h con posibles tolvaneras en la región.