Alerta por tormentas: fuertes lluvias en más de 15 estados de México marcarán el clima

Durante este fin de semana, gran parte de México enfrentará un clima extremo: desde lluvias intensas, tormentas y posibles torbellinos en el norte del país, hasta oleaje elevado en la península de Baja California por el huracán “Narda”.

Además, se esperan tormentas fuertes en más de 15 estados, incluido el centro y sur de México, mientras que en regiones del noreste, occidente y sureste prevalecerán temperaturas de hasta 40 °C, manteniendo bajo alerta a millones de habitantes.

¿En qué estados lloverá el sábado 27 de septiembre?

Recuerda que la temporada de huracanes no ha terminado, por lo que el paraguas y la chamarra tiene que ir contigo a todos lados, ya que varios estados de México presentarán lluvias intensas, toma nota:



Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Guerrero, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Guerrero, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos: Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes, Colima, Querétaro e Hidalgo.

Así va hasta el momento la temporada de #CiclonesTropicales2025. Se han registrado 5 huracanes mayores sumando ambas cuencas pic.twitter.com/hAh3hRVbJl — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 26, 2025

¿Cuál será la temperatura mínima y máxima en México?

A pesar de las lluvias en gran parte de territorio mexicano, se espera un ambiente cálido a caluroso, con temperaturas máximas de 35 a 40 °C.



Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Baja California (noreste), Sonora (sur), Chihuahua (noreste), Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Campeche.

: Baja California (noreste), Sonora (sur), Chihuahua (noreste), Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Campeche. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Querétaro, Puebla, Morelos, Veracruz, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.

Consulta en https://t.co/R8Yan9wj3l las condiciones del tiempo para esta noche y mañana en #México, así como los fenómenos #Meteorológicos que se encuentran actualmente en nuestro país pic.twitter.com/mmc6X7PUwi — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 27, 2025

Pronóstico de temperaturas mínimas para mañana 27 de Septiembre de 2025:

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.

Fin de semana con lluvias en la CDMX y Edomex

Para este fin de semana, la Ciudad de México y el Estado de México vivirán un clima variable y potencialmente peligroso debido a las lluvias fuertes en la capital y muy fuertes en Toluca podrían venir acompañadas de descargas eléctricas y granizo.

Además, rachas de viento muy fuertes que podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, mientras que las temperaturas oscilarán entre 13 y 24 °C en la Ciudad de México y de 8 a 20 °C en Toluca.