Frente frío 36 traerá lluvias a México, pero la onda de calor golpeará con fuerza en estos estados

Aunque el frente frío número 36 avanza por el territorio nacional, el clima en México continuará bastante caluroso este jueves 19 de febrero, gracias a la onda de calor por el centro-sur del país.

Con dos sistemas frontales en el país, se esperan lluvias, fuertes vientos y hasta posible nieve en el noroeste, por lo que varios estados se verán afectados.

¿En qué estados hará mucho calor?

México se derrite, y este jueves, las temperaturas máximas alcanzarán entre 35 y 40 grados Celsius en más de 20 estados del país:



Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla (norte y suroeste), Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Estado de México (suroeste)

Las autoridades recomiendan evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratado y no llevar a cabo actividades físicas intensas durante las horas de mayor radiación.

Lluvias por el frente frío 36 en México

Mientras el calor domina buena parte del país, el frente frío 36 se desplaza sobre el noroeste y norte de México, en interacción con corrientes en chorro y una vaguada polar. Este sistema provocará:



Intervalos de chubascos : Baja California.

: Baja California. Lluvias aisladas : Sonora, Oaxaca y Chiapas.

: Sonora, Oaxaca y Chiapas. Posible caída de nieve o aguanieve: sierras de Baja California

¡Toma en cuenta! Aunque el frente frío 35 se disipará, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá baja probabilidad de lluvia en la mayor parte del territorio nacional.

Clima en CDMX y Edomex hoy

En la CDMX se mantendrá un clima estable durante las próximas horas, sin probabilidad de lluvia. Por la mañana dominará un ambiente fresco, con cielo despejado y ligera bruma, mientras que en zonas altas del Valle de México se percibirá frío.

Conforme avance el día, el termómetro subirá rápidamente y por la tarde se espera un ambiente cálido, con temperaturas máximas de entre 29 y 31 grados Celsius.

Durante la noche, el calor disminuirá de forma gradual, dando paso a un ambiente templado. Los vientos serán de dirección variable, con velocidades moderadas y rachas ocasionales que podrían alcanzar los 40 km/h, sin generar afectaciones relevantes.